После завершения ремонта и запуска в работу межгосударственного соединения "Estlink 2" 25 июня, на рынке электроэнергии в Балтийских странах ожидается снижение цен, особенно в утренние и вечерние часы пик, заявил директор Энергетического департамента латвийской Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK) Янис Негрибс.

Он подчеркнул, что это возможно при условии, что в Финляндии не будет дефицита электроэнергии, который может ограничить эффект снижения цен. Из-за обрыва «Estlink 2» в декабре 2024 года Балтийские страны временно лишились доступа к большей части финской электроэнергии, что ограничило импорт и повысило ценовую нагрузку.

Из общей мощности обоих соединений «Estlink» — 1016 МВт, с конца декабря работал только «Estlink 1» (358 МВт). Разрыв второго кабеля не вызвал мгновенного скачка цен, но уже с января этого года началось заметное расхождение цен между Финляндией и Балтийским регионом. Особенно выраженной эта разница стала в феврале: в условиях ограниченного производства в Латвии и Литве местные цены резко подскочили, тогда как в Финляндии остались низкими.

Негрибс рассказал, что в последние месяцы цены на электроэнергию в Латвии оставались стабильно высокими с выраженными колебаниями в течение суток. Особенно ситуация обострилась с весны 2025 года, когда на рынок всё активнее выходят промышленные солнечные электростанции, заметно влияя на дневные цены.

Межсетевые соединения работают в обе стороны и сглаживают ценовые перекосы между регионами. Если цены в Финляндии ниже, это снижает стоимость электроэнергии и в Латвии, особенно в часы высокого спроса. Но если в Финляндии цены высокие, они могут подтянуть вверх и латвийские счета.

В Латвии более трети суммы в счёте за электричество составляет плата за доставку и инфраструктуру. В периоды рыночной нестабильности доля самой электроэнергии в счёте может превышать 70%.

По словам эстонского оператора "Elering", ремонт в Балтийском море идёт с опережением графика: запуск соединения перенесли с июля на 25 июня.Повреждённый участок кабеля был извлечён, и сейчас запасной отрезок длиной около километра соединяется с неповреждёнными частями.

Повреждение "Estlink 2" произошло 25 декабря 2024 года в экономической зоне Финляндии. Виновником аварии, по версии финской полиции, стало судно "Eagle S" под флагом Островов Кука, чей якорь повредил как электрокабель, так и несколько телекоммуникационных соединений в Финском заливе. Финские власти задержали судно и временно арестовали его в порту Порво. В марте судно было освобождено.

а.