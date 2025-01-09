Экспорт и импорт в цифрах: внешнеторговый оборот Латвии существенно упал

Таким образом, за 11 месяцев 2024 года внешнеторговый оборот Латвии в фактических ценах составил 37,163 млрд евро, что на 4,8% (1,889 млрд евро) меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

В том числе в ноябре Латвия экспортировала товаров на сумму 1,583 млрд евро, что на 7,9% (136 млн евро) меньше, чем в октябре, и на 3% (48,5 млн евро) меньше, чем в ноябре 2023 года. В ноябре важнейшими партнерами Латвии по экспорту были Литва (18,5% от общего объема экспорта), Эстония (11,7%), Германия (6,1%) и Россия (5,4%).

Импортировано в ноябре было товаров на сумму 1,708 млрд евро, что на 15,1% (303 млн евро) меньше, чем месяц назад, и на 12,5% (243,5 млн евро) меньше, чем в ноябре 2023 года. Важнейшими партнерами Латвии по импорту в ноябре были Литва (20,9% от общего объема импорта), Германия (13,4%), Польша (11%) и Эстония (10%).

В статистическом ведомстве отметили, что в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года внешнеторговый баланс улучшился, увеличившись в общем объеме внешней торговли с 45,5% до 48,1%.

Больше всего в ноябре 2024 года Латвия экспортировала деревьев, деревянных изделий и древесного угля - на сумму 259,222 млн евро (16,4% от общего экспорта), что на 2,4% меньше, чем в октябре, но на 13,3% больше, чем в ноябре 2023 года. Электроприборы и электрооборудование экспортированы на 162,617 млн евро (10,3%), что на 4,9% меньше, чем месяц назад, и на 11,8% меньше, чем годом ранее, а минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки экспортированы на сумму 105,063 млн евро (6,6%), что на 17% меньше, чем месяц назад, и на 6% меньше, чем годом ранее.

В импорте в ноябре наибольший удельный вес пришелся на электроприборы и электрооборудование, ввезенные на сумму 199,338 млн евро (11,7% от общего объема импорта), что на 0,5% меньше, чем в октябре, и на 13,2% меньше, чем годом ранее. За ними следуют наземные транспортные средства и их запчасти, ввезенные на сумму 169,497 млн евро (9,9%), что на 0,8% меньше, чем месяцем ранее, но на 2,4% больше, чем годом ранее, а также минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, ввезенные на сумму 164,14 млн евро (9,6%), что на 39% меньше, чем месяцем ранее, и на 19,2% меньше, чем в ноябре 2023 года.

В статистическом управлении отметили, что на снижение импорта минерального топлива, нефти и продуктов ее переработки в ноябре 2024 года по сравнению с ноябрем 2023 года больше всего повлияло сокращение импорта дизельного топлива на 35,4%, или на 30,4 млн евро.

В ноябре 2024 года доля стран Евросоюза в общей стоимости экспорта по сравнению с ноябрем 2023 года увеличилась на 3,5 процентного пункта и составила 69%, а в общей стоимости импорта - выросла на 4,9 процентного пункта до 84%. При этом доля стран СНГ в экспорте снизилась на два процентных пункта и составила 7,4%, а в импорте - на 1,4 процентного пункта и составила 2,5%.

В ноябре прошлого года внешнеторговый баланс Латвии был положительным со 118 странами-партнерами, стоимость экспорта товаров превысила стоимость импорта. Негативной она была в торговле с 52 странами.