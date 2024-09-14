Делясь своим последним прогнозом, Траллис говорит, что понедельник в Латвии обещает быть по-летнему жарким, но после него станет прохладнее. Ранее синптики обещали нам теплой всю неделю.

«До субботы во многих районах Латвии ожидаются ливни, сопровождаемые грозой, после чего атмосферное давление повысится и осадков будет мало. Тепло до начала следующей недели, в основном в воскресенье и понедельник температура может достигать +27°, после чего, вероятно, станет прохладнее», - пишет Траллис.

Схожих мыслей придерживается и наблюдатель за природой Вилис Букшс, описывая погоду в сентябре в своем блоге.

Он пишет, что во второй половине сентября, особенно 21 сентября, погода будет проявлять признаки осени. Будет больше дней с кратковременными осадками и более прохладная погода. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 18 градусов. В этот период в некоторые полнолунные ночи столбик термометра может опускаться до нуля градусов.

Позже, до Михайловских праздников (29 сентября), нас ждет больше дней с облаками, временами кратковременными дождями и температурой плюс 15, плюс 20 градусов.

Конец сентября может быть более прохладным, дневная температура не поднимется выше плюс 15, плюс 18 градусов. Местами возможны ночные заморозки и небольшие осадки.