Эксперты о странностях вокруг «airBaltic»: что вообще происходит?

Факты таковы, что акционеры доверились руководству "airBaltic", его бизнес-плану и выделили ресурсы, которые запросило руководство.

Руководство пообещало привлечь дополнительный капитал путем размещения акций авиакомпании на фондовой бирже. Кроме того, руководство согласилось и признало разумным выпуск облигаций и ставку купона, выгодную для бизнеса "airBaltic" и акционеров.

В мае прошлого года "airBaltic" выпустила пятилетние и трехмесячные обеспеченные облигации на сумму 340 миллионов евро с высокой процентной ставкой 14,5%. После этого в октябре была реализована дополнительная эмиссия общим объемом 380 млн евро.

К этому моменту могло бы стать ясно, что ресурсов не хватает, первичное публичное размещение на бирже не состоится в обещанные сроки, а дополнительный капитал не будет привлечен. "Если это так, это ответственность руководства, причем независимо от причин. Кроме того, тот факт, что существует множество непредвиденных обстоятельств, с которыми столкнулась "airBaltic", это тоже ответственность руководства, и это показывает, что либо бизнес-план не прошел стресс-тестирование и представлял собой лишь оптимистический сценарий, либо руководству хронически не везет. И это также проблема руководства, но не авиакомпании и не акционеров", - говорит руководитель "INVL Family Office" Андрей Мартынов.

Экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис в данный момент не видит никаких существенных улучшений ни в бизнесе "airBaltic", ни в финансовом положении по сравнению с весной прошлого года, когда состоялся последний крупный заем предприятия через облигации. При выпуске облигаций чувствовалось настроение инвесторов, которые понимали, что у компании слишком много проблем, и выбранная бизнес-модель в целом не работает. Происходило, скорее, откладывание проблемы, чтобы выиграть время за счет новых облигаций. Теперь это, видимо, признает и председатель совета "airBaltic" Клавс Васкс в своем посте на "LinkedIn", заявив: "Время - не наш союзник".

(Diena)