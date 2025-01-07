Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Эксперты о странностях вокруг «airBaltic»: что вообще происходит?

© LETA 7 января, 2025 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

После нового обострения ситуации вокруг "airBaltic" правящая коалиция обсудила, но не приняла решение о смене руководства авиакомпании и будет ждать решения собрания акционеров.

Факты таковы, что акционеры доверились руководству "airBaltic", его бизнес-плану и выделили ресурсы, которые запросило руководство.

Руководство пообещало привлечь дополнительный капитал путем размещения акций авиакомпании на фондовой бирже. Кроме того, руководство согласилось и признало разумным выпуск облигаций и ставку купона, выгодную для бизнеса "airBaltic" и акционеров.

В мае прошлого года "airBaltic" выпустила пятилетние и трехмесячные обеспеченные облигации на сумму 340 миллионов евро с высокой процентной ставкой 14,5%. После этого в октябре была реализована дополнительная эмиссия общим объемом 380 млн евро.

К этому моменту могло бы стать ясно, что ресурсов не хватает, первичное публичное размещение на бирже не состоится в обещанные сроки, а дополнительный капитал не будет привлечен. "Если это так, это ответственность руководства, причем независимо от причин. Кроме того, тот факт, что существует множество непредвиденных обстоятельств, с которыми столкнулась "airBaltic", это тоже ответственность руководства, и это показывает, что либо бизнес-план не прошел стресс-тестирование и представлял собой лишь оптимистический сценарий, либо руководству хронически не везет. И это также проблема руководства, но не авиакомпании и не акционеров", - говорит руководитель "INVL Family Office" Андрей Мартынов.

Экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис в данный момент не видит никаких существенных улучшений ни в бизнесе "airBaltic", ни в финансовом положении по сравнению с весной прошлого года, когда состоялся последний крупный заем предприятия через облигации. При выпуске облигаций чувствовалось настроение инвесторов, которые понимали, что у компании слишком много проблем, и выбранная бизнес-модель в целом не работает. Происходило, скорее, откладывание проблемы, чтобы выиграть время за счет новых облигаций. Теперь это, видимо, признает и председатель совета "airBaltic" Клавс Васкс в своем посте на "LinkedIn", заявив: "Время - не наш союзник".

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 10 реакций
Комментарии (0) 10 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

Важно 0 комментариев

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Читать
Загрузка

«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Читать

Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

Новости Латвии 0 комментариев

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

Читать

Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

Мир 0 комментариев

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Читать

НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

Мир 0 комментариев

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

Читать

Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

Важно 0 комментариев

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

Читать

Из-за подозрительного дрона на полчаса закрыли аэропорт «Рига»: самолёты направили в другие аэропорты

Важно 13:18

Важно 0 комментариев

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

Читать