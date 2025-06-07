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Эксперт назвала сортировку отходов «интимным процессом, требующим умственного усилия»; почему?

TV24 7 июня, 2025 19:54

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Достижение целей по охране окружающей среды требует от людей основательно  поменять их повседневные привычки. В эфире телеканала TV24 в программе Eko-loģika. Par vai pret? об этом процессе высказалась член правления предприятия CleanR Grupa и посол Европейского климатического пакта в Латвии Агита Балтбарде, подчеркнув, что смена привычек - дело долгое, оно не происходит за одну ночь или в течение одной кампании.

Эксперт подчеркнула, что со времен промышленной революции экономика и социальная модель формировались так, чтобы создавать людям удобства, например, изобретать технологии, которыми может без инструкции пользоваться даже трехлетний ребенок, или обеспечить всем возможность за две секунды совершить покупку в интернете. "Все это направлено на то, чтобы нам было удобно, чтобы было проще", - сказала Балтбарде, отметив, что достижение экологических целей часто этому противоречит.

По словам Балтбарде, такие привычки, как сортировка биоотходов, создают определенные неудобства: "Согласитесь, что начать сортировать биоотходы - это известные неудобства, для одного более, для другого менее. Это новые привычки, которые надо внедрять в доме, в хозяйстве, в самоуправлении, в стране, в городе", пояснила она, подчеркнув, что такие изменения требуют времени и умственного усилия.

Эксперт призвала продолжать просветительную работу, чтобы эти привычки стали повседневной нормой: "В какой-то момент мы перестанем ощущать, что крышечка или бутылка именно таковы, каковы они есть, мы об этом больше не думаем, это становится частью нашей повседневной жизни". Она привела пример с инициативой ЕС, предусматривающей прикреплять крышки к бутылкам с напитками, чтобы отходов пластмассы стало меньше.

Балтбарде согласилась, что смена привычек должна быть "холистической" и нужно обеспечить не только просвещение, но и практические возможности. Она выступила с критикой ситуации, когда сортировка отходов в городской среде зачастую ограничена: "В городской среде сортировка отходов кажется таким интимным процессом, я это делаю дома, но, когда я выхожу на улицу, на остановке автобуса, в театре или в общественных учреждениях - там внезапно имеется всего одна урна. Тогда я свою привычку применить не могу".

Она еще раз подчеркнула необходимость нужной инфраструктуры: "Если меня учат сортировать отходы, тогда возможность это делать должна быть везде".

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