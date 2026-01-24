Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-премьер Эмсис: борьба против олигархов была ошибкой — из-за неё мы теперь отстаём

24 января, 2026

В цикле бесед Latvija 2035 на портале Jauns.lv, которые ведёт экс-политик Андрей Пантелеев, принял участие бывший премьер и спикер Сейма Индулис Эмсис. Он назвал ошибкой решение Валдиса Затлерса инициировать роспуск Сейма в 2011 году, а также озвучил причины, почему Латвия отстаёт в экономическом развитии от Литвы и Эстонии. По мнению Эмсиса, это борьба с олигархами и леволиберальная политика.

Бросив взгляд назад, на недавнюю историю Латвии, Эмсис высказал убеждение, что критической точкой перелома в развитии государства стало именно распоряжение №2 президента Затлерса: "Затлерс распустил качественный, работоспособный и очень осведомлённый Сейм. Это был тотально ошибочный поступок".

Что касается другой ошибки, о которой говорится в заголовке, то Эмсис приводит аргументы в пользу того, что "демонизированные" обществом олигархи на самом деле были людьми с инициативой и амбициями, которые хотели изменить страну и способствовать её бурному развитию. По мнению экс-премьера, именно боязнь концентрации капитала и желание не допустить, чтобы кто-то стал "слишком богатым и влиятельным", привели к застою в государстве: "Нам надо в политику вернуть бизнесменов. Я олигархов не боюсь". Он заявил, что эти люди были способны взять на себя риск, а теперь в политической среде преобладает "хилое безделье" и бюрократия, чиновники получают большие зарплаты за то, что не берут риск на себя.

Эмсис пояснил: когда Латвия бросилась на борьбу против местного капитала и внедрила "жуткую осторожность", соседние страны воспользовались шансом: "Именно в тот момент эстонцы и литовцы успели нас обогнать. И поляки тоже. Они продолжали давить "педаль в пол" в политике". Бывший премьер подчеркнул, что соседи не побоялись концентрации капитала, а в Латвии тем временем началась борьба с "олигархической заразой" и продвижение по "либерально-демократическому, но ведущему к упадку" пути развития.

Заодно бывший глава Зелёной партии покритиковал "зелёный" курс, который душит экономику, выдвинул тезис, что для спасения планеты стоило бы сократить рождаемость в Южном полушарии, похвалил разрушение промышленности в 90-е, объявил о закате демократии и выдвинул ряд других не менее интересных тезисов.

«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года
«Мы собирались бить их палками и отбирать автоматы»: политолог вспоминает баррикады 1991 года

Исследователь: политикам в Латвии не хватает умных помощников
Исследователь: политикам в Латвии не хватает умных помощников

Предприниматель: «Если не можем защитить свою территорию, нам её и не положено иметь!»
Предприниматель: «Если не можем защитить свою территорию, нам её и не положено иметь!» (1)

Своими воспоминаниями о событиях в январе 1991 года на телеканале TV24 в программе Preses klubs поделился политолог Андис Кудорс, преподаватель ЛУ и эксперт по внешней политике.

«Надоела доставка холодной еды!» В соцсети хотят альтернативу Wolt и Bolt

Время от времени то один, то другой пользователь соцсетей постит жалобы на доставку еды, иногда ему или ей сочувствуют, но, по-видимому, не в этом случае.

Исследователь: политикам в Латвии не хватает умных помощников

В студии Латвийского радио, в эфире программы Meistars Knehts, встретились политологи и философы, чтобы обсудить профессиональную политику. Были затронуты, в частности, такие темы: почему профессия политика у нас столь непрестижна, надо ли политику знать всё, с чем он сталкивается по работе и нужны ли нам профессиональные политики вообще.

Россия — «постоянная, но управляемая угроза». Пентагон опубликовал новую стратегию

Министерство обороны США опубликовало новую стратегию национальной обороны.

«Абсолютная чистота стиля»: в соцсети возмущены нарядом сотрудницы Минкульта (ВИДЕО)

Канал в соцсети "Х", который называется "Мнение о политике" (Viedoklis par politiku) выразил своё возмущение по поводу стиля одежды представителя Минкульта Гунты Лидаки. К посту приложено видео, где Лидака даёт показания в суде. Что же так возмутило авторов паблика?

Стопами Кеннеди: Трамп хочет ввести блокаду Кубы

Администрация президента США Дональд Трамп рассматривает вариант введения полной блокады импорта нефти на Кубу как один из инструментов давления на власти острова. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три источника, знакомые с ходом обсуждений в Белом доме. По их данным, мера пока не утверждена, однако включена в перечень сценариев, направленных на смену политического режима в Гаване.

Поддержка для семей: теперь пособие будут платить и за детей-студентов

С 1 января 2026 года Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) выплачивает семейное пособие от государства в том числе и за детей, которые учатся в вузах или колледжах, при условии, что учатся они очно (pilna laika klātiene), не достигли 20-летнего возраста и не вступили в брак. Это предусмотрено принятыми 3 декабря 2025 года поправками к Закону о государственных социальных пособиях, вступившими в силу с 1 января, сообщает Jauns.lv.

