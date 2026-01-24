Экс-премьер Эмсис: борьба против олигархов была ошибкой — из-за неё мы теперь отстаём

Бросив взгляд назад, на недавнюю историю Латвии, Эмсис высказал убеждение, что критической точкой перелома в развитии государства стало именно распоряжение №2 президента Затлерса: "Затлерс распустил качественный, работоспособный и очень осведомлённый Сейм. Это был тотально ошибочный поступок".

Что касается другой ошибки, о которой говорится в заголовке, то Эмсис приводит аргументы в пользу того, что "демонизированные" обществом олигархи на самом деле были людьми с инициативой и амбициями, которые хотели изменить страну и способствовать её бурному развитию. По мнению экс-премьера, именно боязнь концентрации капитала и желание не допустить, чтобы кто-то стал "слишком богатым и влиятельным", привели к застою в государстве: "Нам надо в политику вернуть бизнесменов. Я олигархов не боюсь". Он заявил, что эти люди были способны взять на себя риск, а теперь в политической среде преобладает "хилое безделье" и бюрократия, чиновники получают большие зарплаты за то, что не берут риск на себя.

Эмсис пояснил: когда Латвия бросилась на борьбу против местного капитала и внедрила "жуткую осторожность", соседние страны воспользовались шансом: "Именно в тот момент эстонцы и литовцы успели нас обогнать. И поляки тоже. Они продолжали давить "педаль в пол" в политике". Бывший премьер подчеркнул, что соседи не побоялись концентрации капитала, а в Латвии тем временем началась борьба с "олигархической заразой" и продвижение по "либерально-демократическому, но ведущему к упадку" пути развития.

Заодно бывший глава Зелёной партии покритиковал "зелёный" курс, который душит экономику, выдвинул тезис, что для спасения планеты стоило бы сократить рождаемость в Южном полушарии, похвалил разрушение промышленности в 90-е, объявил о закате демократии и выдвинул ряд других не менее интересных тезисов.