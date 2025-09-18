Экс-кандидату в президенты Румынии нынче грозит 20 лет тюрьмы

Согласно обвинению, он и ещё 21 человек планировали поставить под угрозу национальную безопасность и конституционный порядок страны после того, как победа пророссийского кандидата в первом туре выборов в ноябре была признана недействительной.

В интервью Euronews Romania бывший генеральный прокурор Румынии Августин Лазэр заявил, что в случае признания Джорджеску виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Одним из других подозреваемых является Хорациу Потра - наёмник, который, по словам прокуроров, организовал военизированную группу после встречи с Джорджеску 7 декабря.



Накануне Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов после того, как появились обвинения в нарушениях избирательного процесса и вмешательстве России. Москва отвергла обвинения во вмешательстве в ход голосования, а Джорджеску отрицает любые правонарушения.

В заявлении прокуратуры говорится, что военизированная группа, созданная Потрой, готовила заговор с целью спровоцировать столкновения и осуществить "насильственные действия подрывного характера".

Румынские СМИ пишут, что Потра был арестован 8 декабря, когда направлялся в Бухарест с группой вооружённых людей. По сообщениям, он был освобожден из-под стражи при условии, что явится в полицию, но позже бежал из страны.

Выступая на пресс-конференции во вторник, генеральный прокурор Румынии Алекс Флоренца заявил, что местонахождение Потра неизвестно, но он пытался получить убежище в России.

Он также добавил, что Румыния стала объектом "обширных гибридных кампаний" со стороны России за последний год, в ходе которых кибератаки и дезинформация пытались повлиять на выборы.

В декабре власти страны-члена ЕС и НАТО рассекретили документы, утверждающие, что Москва организовала масштабную кампанию в социальных сетях для продвижения президентской заявки Джорджеску.

Флоренца утверждает, что экс-кандидат воспользовался кампаниями по дезинформации в Интернете на таких платформах, как Facebook и TikTok.

Джорджеску был отстранен от участия в напряжённых повторных выборах, состоявшихся в мае. В итоге победу на них одержал проевропейский кандидат Никушор Дан, опередив лидера ультраправых Джорджа Симиона. С тех пор Джорджеску объявил о своем уходе из политики.

Во вторник на сайте X Дан заявил, что расследование прокуратуры показало, как действия России "напрямую поддержали прокремлевского кандидата в предвыборной гонке".