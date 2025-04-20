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Экономисты Банка Латвии: цены на продукты питания продолжат расти весь год

© LETA 20 апреля, 2025 13:11

Бизнес 0 комментариев

Scanpix/ Andriy Popov

Об этом пишут на сайте Makroekonomika.lv Иева Опмане и Андрей Бессонов. Причина - высокие мировые цены на продуктовое сырье.

За последние пять месяцев, как сообщают экономисты, годовая инфляция в Латвии почти удвоилась - в октябре прошлого года она составляла 2,1%, а в марте нынешнего - 3,5%. Хотя рост инфляции ожидался, он произошел неожиданно быстро.

Помимо прочего, инфляция цен на продовольствие, включая алкоголь и табак, в марте достигла 7,2%, а без алкоголя и табака - 6,5%. Резко выросли цены на молочные продукты, сливочное и растительное масло, обработанную рыбу, шоколад, кофе и соки.

Для некоторых продуктов питания рост цен согласуется с увеличением цен на мировых рынках, поясняют экономисты. Например, плохой урожай кофе разогнал цены на кофейные бобы до небывалых доселе высот, выросли и цены на какао, что отразилось и на ценах этих продуктов в латвийских магазинах. Аналогичная ситуация и с молочными продуктами и оливковым маслом - высокий спрос и засуха в Испании, а также неблагоприятные погодные условия способствовали росту мировых цен на эти продукты, что не миновало и Латвию.

Несмотря на то, что ассортимент продовольственных товаров весьма широк, наибольшие отклонения от прогнозов возникают лишь из-за нескольких отдельных товаров, вклад которых в продовольственную инфляцию сравнительно невелик. Это необработанные овощи, напитки, в том числе кофе, оливковое и сливочное масло. Экономисты заявляют, что этим тенденциям способствовал резкий рост мировых цен. В феврале и марте, в свою очередь, бурно росли и цены на некоторые другие продукты питания - мясо, отдельные молочные продукты, шоколад.

Экономисты признают, что существуют и очевидные причины роста цен на продовольствие (рост цен на сырье на мировых рынках), и не поддающиеся столь простому объяснению. Вопросы у экспертов возникли из-за того, что потребительские цены за последний год росли быстрее, чем цены на импортированные продукты питания и цены производителей, причем этот рост начался еще до более резкого увеличения мировых цен на продукты в последние месяцы.

Частично, по мнению экспертов, это можно объяснить временным сдвигом процессов ценообразования, когда производители или торговцы принимают решения, в какой момент растущие затраты включить в конечные цены, видимые потребителю, или какими-то дополнительными расходами, возникающие у изготовителей или розничных торговцев, например, увеличением налога на природные ресурсы, а также изменением маржи прибыли предприятий.

 По мнению экономистов, росту цен на продукты питания в конце прошлого года способствовал аппетит изготовителей и торговцев - маржа прибыли возросла. В целом она колеблется во времени и зависит не только от того, насколько высоки цены, но и от того, насколько эффективно удается управлять различными процессами, связанными с производством и продажами.

Экономисты напоминают, что была озвучена мысль о введении потолка наценки и других мер для ограничения роста цен на продукты питания, но контроль над тем, насколько большую оценку применяют изготовители и торговцы, экспертам представляется несоответствующим принципам свободного рынка.

В результате специалисты приходят к выводу, что цены на продукты питания продолжат расти весь год, сохраняя свою актуальность - от местных мер по ограничению роста цен до глобальных тенденций ценообразования и изменений в мировых цепочках поставок на фоне начавшихся тарифных войн.

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