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Экономист: Латвию официально признали богатой страной. Где?..

© Lsm.lv 20 мая, 2025 11:06

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Вступление Латвии в ЕС дал огромный толчок развитию экономики. В том числе потому, что инвесторы поверили в будущее страны, которая с тех пор проделала большой путь и вошла в число богатых государств, сказала экономист Инна Штейнбука в передаче «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Она подчеркнула: представление о том, что Латвия бедна — неверное, хотя «всегда хочется быть еще лучше, еще богаче».

«Если посмотреть с 1990-го года, я думаю, мы должны быть довольно-таки счастливы. Многие страны в 90-м году были богаче, чем Латвия. Многие страны Латинской Америки были богаче. Мы сейчас их обошли, мы обошли многие другие страны. Так что я уверен: если посмотреть на длительный период, было хорошо», — очень коротко охарактеризовал развитие латвийской экономики с момента восстановления независимости предприниматель и экономист Янис Ошлейс.

Удалось бы добиться того же самого, не вступив в Евросоюз?

«Мы видим натуральный эксперимент: мы видим рядом с нами Россию, Беларусь, Украину, которые не вступили в Евросоюз — у них экономика в пересчете на одного человека гораздо меньше. Поэтому я уверен, что это как раз показывает, что это был хороший и правильный шаг», — ответил Ошлейс.

Инна Штейнбука, председатель Совета по фискальной дисциплине, профессор Латвийского университета и экс-глава представительства Еврокомиссии в Латвии согласна с последней оценкой: «Я уверена, что вступление в Европейский Союз послужило огромным толчком для развития экономики. Не только потому, что мы просто присоединились к клубу богатых стран, для чего мы должны были следовать определённым правилам, но и потому, что инвесторы поверили в Латвию. В общем-то, ещё перед вступлением в Евросоюз был огромный приток инвестиций».

Правда, добавила она, этот приток инвестиций перед самым вступлением в ЕС и сразу после, принес не только благо, поскольку во многом поспособствовал развитию тяжелейшего кризиса в конце «нулевых» годов.

«Но я хочу сказать, что до сих пор существует миф — я хочу подчеркнуть: миф, — что Латвия очень бедная страна.

И это не только моя оценка (я не буду приводить цифры, которых много). Я просто хочу сказать, что Латвию [официально] признали богатой страной, поскольку она стала членом OECD (Организации экономического сотрудничества и развития, OECD — LSM+). Есть такая организация, которая объединяет богатые страны.

Да, Латвия не является номером один или номером десять в этом «клубе», но то, что мы принадлежим к этому «клубу», — это уже международное признание, это как бы оценка качества и благополучия экономики.

Это, мне кажется, очень важно», — отметила Штейнбука.

«Конечно, всегда хочется быть ещё лучше, ещё богаче. Мы себя сравниваем с Эстонией и Литвой, и получается, что там как бы лучше. Если сравнивать нашу троицу, мы все начинали приблизительно с очень похожих позиций, но в результате они нас обогнали. Но экономика — это очень долгосрочный процесс. Нельзя сказать, что вот если сегодня они нас обогнали, то это уже навсегда.

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