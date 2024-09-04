Экономист: что будет делать VID, получив миллион отчетов о транзакциях более 750 евро?

Своим мнением на этот счет поделился ректор Латвийского университета, экономист Гундарс Берзиньш в программе TV24 "Preses klubs": "Налоги платят все – предприниматели, учителя, врачи, пенсионеры со своих пенсий; каждый раз, заходя в магазин, мы снова платим налоги, – все жители Латвии, которые добрались до магазина, платят налоги, например, НДС".

Берзиньша очень беспокоит бюрократический аппарат, который потребуется для новой системы учета наличного оборота. "Как будет – СГД будет проверять только тех, кто вносит деньги? Но транзакции ведь двусторонние – когда вносят и когда снимают. Можно себе представить, что будет делать СГД, получая каждый месяц миллион отчетов о транзакциях на сумму более 750 евро?"

"Кто будет обрабатывать все эти транзакции, все эти запросы на информацию? Как будут отбираться случаи, какой будет алгоритм, будут ли это бланки? Что будет, если компьютер обнаружит транзакции с несоответствиями – кто проверит 100 000 человек? Мой вопрос прост – какой людской ресурс потребуется для проверки этих сумм?! Да, их нужно проверять, но порог слишком низкий", – считает Берзиньш.