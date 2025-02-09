Экономист: благодаря автоматическому перерасчету пенсия увеличится примерно у 60% работающих пенсионеров

Он приводит следующие данные: более 12 тысяч работающих пенсионеров (20%) никогда не использовали возможность произвести перерасчет пенсии - скорее всего потому, что просто не знают об этом.

Еще около 40% работающих пенсионеров производили перерасчет пенсии до 2023 года, поскольку, видимо, забыли сделать это, пишет Лочмелис.

При выходе на пенсию, если человек продолжает работать, 20% его зарплаты зачисляется на первый пенсионный уровень, а взносы на второй пенсионный уровень больше не поступают, поясняет экономист. Раз в году работающие пенсионеры могут обращаться в Государственное агентство социального страхования (ГАСС, VSAA) с заявлением о перерасчете пенсии. На основании того, что на первый пенсионный уровень зачислялось 20% от зарплаты, производится перерасчет и соответственно увеличивается размер пенсии.

Лочмелис напоминает: в конце 2024 года Сейм утвердил поправки к закону "О государственных пенсиях", предусматривающие автоматический перерасчет пенсий - без подачи заявления.

Первый автоматический перерасчет будет произведен 1 апреля 2026 года. Если получатель пенсии хочет, чтобы перерасчет производился в другой день года, нужно подать заявление в ГАСС и в нем указать, с первого числа какого месяца впредь будет производиться автоматический перерасчет пенсии. Чтобы поменять дату перерасчета пенсии, заявление нужно будет подать не позднее чем за два месяца до дня следующего автоматического перерасчета. Такие заявления в ГАСС можно будет подавать с 1 апреля 2025 года, и первый перерасчет пенсии будет произведен не ранее 1 апреля 2026 года.

Экономист приводит следующий пример: если у рабочего пенсионера средняя ежемесячная пенсия - 514 евро и зарплата - 1500 евро в месяц, то этот пенсионер, продолжая работать, может увеличивать свою пенсию примерно на 14-18 евро в месяц, то есть приблизительно на 3% в год. Ежемесячный прирост размера пенсии в разные года будет отличаться, потому что сокращается ожидаемая продолжительность жизни по мере старения.

По словам Лочмелиса, около 2000 пенсионеров в Латвии работали более 10 лет после выхода на пенсию и при этом ни разу не подавали заявлений о перерасчете пенсии. Он подчеркивает: перерасчет пенсии с учетом того, что часть зарплаты более 10 лет зачислялась на первый пенсионный уровень может значительно улучшить жизнь этих людей. Благодаря автоматическому перерасчету их доходы возрастут.