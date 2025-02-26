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Экономическое сотрудничество Латвии с Россией по-прежнему тесно; политики не обещают вмешательства

© LETA 26 февраля, 2025 10:30

Бизнес 0 комментариев

Как бы Латвия ни осуждала на словах наносимый Россией вред Украине, наши экономические отношения со страной-агрессором остаются весьма тесными. За три года с момента полномасштабного вторжения России в Украину объемы прямого сотрудничества уменьшились лишь немного. Более существенно сократился импорт из России, однако сокращение объемов экспорта незначительно. И все это - вопреки рекомендациям экономистов Банка Латвии вырвать неизлечимый зуб.

Политики по-прежнему не обещают вмешательства. Кривая ввозимых из России в Латвию товаров за последние 20 лет достигла наивысшей точки именно в 2022 году - в то время, когда российские войска уже развернули в Украине полномасштабную кровавую войну. С того момента объем ввозимых из России товаров снизился - до 395 млн евро в год в прошлом году. В итоге по импорту Россия не фигурирует в десятке важнейших деловых партнеров, чего нельзя сказать об экспорте. В 2024 году Россия заняла пятое место среди важнейших экспортных партнеров Латвии. Стоимость товаров, отправляемых в Россию, по-прежнему превышает миллиард евро в год. Львиная доля экспортных товаров - напитки, алкогольные жидкости, которых в прошлом году было отправлено агрессору на сумму 454 млн евро.

Расчеты Банка Латвии показывают, что в случае прекращения сотрудничества влияние на экономику составило бы до 2% от внутреннего валового продукта. Но оно того стоит. "Если это помогает России, мы должны это прекратить. Это что-то будет стоить экономике, но лишь в краткосрочной перспективе, и достаточно быстро компенсируется", - заявил руководитель монетарного управления Банка Латвии Улдис Руткасте.

Пока на уровне Евросоюза тянется процесс принятия решений, на национальном уровне страны имеют возможность ограничить экономическое сотрудничество с Россией. Но депутаты не спешат с таким предложением. Депутат парламентской комиссии по обороне Айнарс Латковскис ("Новое Единство") считает, что политикам вмешиваться не стоит. "Ну, в данном случае нет, потому что на самом деле, если мы говорим о предпринимательской деятельности, то чем меньше вмешательство государства, тем лучше для предпринимателей. Это вопрос морально-этического характера", - отметил Латковскис.

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