Его разыскивает полиция; не пытайтесь задержать!

Если кому-либо известно, где он находится в настоящее время, об этом просят сообщить по телефону 26379160 или 110, а также на электронную почту eriks.skuja@riga.vp.gov.lv.

Полиция предупреждает, что не стоит пытаться самим задержать разыскиваемого, так как он может быть агрессивным.