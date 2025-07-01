"Согласно данным исследования, объём теневой экономики в Латвии в 2023 году составил 22,9% от внутреннего валового продукта (ВВП), что на 3,6 процентных пункта меньше по сравнению с 2022 годом. Однако участники конференции однозначно указали — с существующей налоговой политикой, сокращая теневую экономику, экономический рывок невозможен.

Фактически во всём мире действует прогрессивная налоговая система, при которой получатели низких доходов платят меньше, а получатели высоких доходов — больше. Эта система уравновешивает неравенство в перераспределении доходов. Она обеспечивает социальную поддержку людям с низкими доходами, способствует общему благосостоянию общества.

Фиксированная, то есть регрессивная налоговая система, действует лишь в некоторых странах третьего мира и бывших постсоветских странах, включая Латвию, причём в Латвии была установлена самая высокая ставка подоходного налога с населения (IIN) в размере 20%.

С момента восстановления независимости государства в Министерстве финансов отсутствует элементарное понимание величины налогов в стране, нет расчётов общего бремени налогов и сборов, значения необлагаемого минимума в снижении неравенства доходов населения.

По рекомендациям и давлению мировых организаций — таких как Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская комиссия — Латвия только с 2018 года ввела прогрессивную налоговую систему.

Но, как это обычно бывает в Латвии, новая налоговая система была принята нелепо, без понимания методологии налогообложения — новая прогрессивная налоговая система фактически поместила всех работников, то есть 90%, в первую ступень прогрессивного налога. По факту прогрессивность налоговой системы символическая, по сути осталась та же старая постсоветская регрессивная налоговая система.

Какова конкурентоспособность нашей налоговой системы по сравнению с другими странами мира? В Сингапуре самая низкая ставка прогрессивного подоходного налога (IIN) составляет 2%, в Финляндии — 6,5%, в Германии — 14%... В Латвии она сейчас составляет 25,5%.

В Великобритании для работника без иждивенцев эффективная налоговая ставка на чистую зарплату в 1000 евро составляет 7,2%, в Латвии — 40%. В Великобритании ставка PVN на основные продукты питания составляет 0%, в Латвии — вторая по величине в мире ставка PVN на продукты питания — 21%.

Такое сравнение определяет Латвию как страну с одной из самых нелепых налоговых систем в мире.

В начале 2000-х годов темпы роста ВВП Латвии в среднем составляли 8%: в 2000 году — 6,4%, в 2003 году — 7,5%. В 2004 году они достигли 8,6%, и это был самый высокий темп развития среди 25 стран-членов ЕС, значительно опережая соседей — Эстонию и Литву. В пересчёте на душу населения ВВП страны за четыре года вырос на 40%. Тогда Латвия была экономическим тигром Балтии!

В то время в Латвии действовала регрессивная налоговая система. А доля теневой экономики в народном хозяйстве превышала 40%. Теневая экономика компенсировала нелепую регрессивную налоговую систему государства, она выполняла функцию прогрессивности в перераспределении доходов.

После финансового кризиса в Латвии 2008–2010 годов правительство В. Домбровскиса и партии «Единство» начало активную борьбу с теневой экономикой. Они начали активную кампанию по сбору налогов с нелепой регрессивной налоговой системы.

Налоговая политика в каждой стране — это инструмент, с помощью которого можно влиять на экономику государства и стимулировать или тормозить развитие отдельных отраслей (секторов народного хозяйства), влиять на темпы развития отдельных территорий государства.

Спасение банковского сектора за счёт населения и начатая борьба с теневой экономикой оказали разрушительное воздействие на народное хозяйство страны. Регионы опустели от людей, треть трудоспособного населения покинула страну, и в основном это были молодые люди.

Сейчас видны трагические экономические последствия борьбы с теневой экономикой — демографическая катастрофа, дефицит рабочей силы, банкротство пенсионной системы. Потери народного хозяйства за десятилетний период составляют в среднем около 80 миллиардов евро.

Причина отсталости Латвии — хронически плохое государственное управление. Его проблема — экономическая неграмотность государственного аппарата. Сотрудники Министерства финансов даже не понимают принципов формирования налогов.

Поэтому сейчас самым быстрым и эффективным этапом восстановления экономики было бы введение понятной, эффективно функционирующей налоговой системы какого-либо государства — я бы предложил, например, налоговую систему Сингапура или Финляндии.

Но если Министерство финансов не желает менять существующую в стране нелепую постсоветскую регрессивную налоговую систему и хочет, чтобы ВВП страны рос, чтобы Латвия снова стала «экономическим тигром Балтии», то эффективный рецепт экономического роста был бы — увеличить объём теневой экономики до 30–34%", - иронизирует экономист.