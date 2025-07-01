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Эффективный рецепт в нашей ситуации — увеличить объем теневой экономики: иронизирует экономист (1)

Редакция PRESS 1 июля, 2025 15:48

Бизнес 1 комментариев

12 июня этого года состоялась очередная конференция по теневой экономике. На ней был представлен новейший отчёт Рижской экономической высшей школы. Исследование показывает, что пятая часть экономики Латвии всё ещё находится в теневом секторе, пишет на pietiek.com экономист и политик Раймондс Ниперс ("Латвия на первом месте").

"Согласно данным исследования, объём теневой экономики в Латвии в 2023 году составил 22,9% от внутреннего валового продукта (ВВП), что на 3,6 процентных пункта меньше по сравнению с 2022 годом. Однако участники конференции однозначно указали — с существующей налоговой политикой, сокращая теневую экономику, экономический рывок невозможен.

Фактически во всём мире действует прогрессивная налоговая система, при которой получатели низких доходов платят меньше, а получатели высоких доходов — больше. Эта система уравновешивает неравенство в перераспределении доходов. Она обеспечивает социальную поддержку людям с низкими доходами, способствует общему благосостоянию общества.

Фиксированная, то есть регрессивная налоговая система, действует лишь в некоторых странах третьего мира и бывших постсоветских странах, включая Латвию, причём в Латвии была установлена самая высокая ставка подоходного налога с населения (IIN) в размере 20%.

С момента восстановления независимости государства в Министерстве финансов отсутствует элементарное понимание величины налогов в стране, нет расчётов общего бремени налогов и сборов, значения необлагаемого минимума в снижении неравенства доходов населения.

По рекомендациям и давлению мировых организаций — таких как Международный валютный фонд, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская комиссия — Латвия только с 2018 года ввела прогрессивную налоговую систему.

Но, как это обычно бывает в Латвии, новая налоговая система была принята нелепо, без понимания методологии налогообложения — новая прогрессивная налоговая система фактически поместила всех работников, то есть 90%, в первую ступень прогрессивного налога. По факту прогрессивность налоговой системы символическая, по сути осталась та же старая постсоветская регрессивная налоговая система.

Какова конкурентоспособность нашей налоговой системы по сравнению с другими странами мира? В Сингапуре самая низкая ставка прогрессивного подоходного налога (IIN) составляет 2%, в Финляндии — 6,5%, в Германии — 14%... В Латвии она сейчас составляет 25,5%.

В Великобритании для работника без иждивенцев эффективная налоговая ставка на чистую зарплату в 1000 евро составляет 7,2%, в Латвии — 40%. В Великобритании ставка PVN на основные продукты питания составляет 0%, в Латвии — вторая по величине в мире ставка PVN на продукты питания — 21%.

Такое сравнение определяет Латвию как страну с одной из самых нелепых налоговых систем в мире.

В начале 2000-х годов темпы роста ВВП Латвии в среднем составляли 8%: в 2000 году — 6,4%, в 2003 году — 7,5%. В 2004 году они достигли 8,6%, и это был самый высокий темп развития среди 25 стран-членов ЕС, значительно опережая соседей — Эстонию и Литву. В пересчёте на душу населения ВВП страны за четыре года вырос на 40%. Тогда Латвия была экономическим тигром Балтии!

В то время в Латвии действовала регрессивная налоговая система. А доля теневой экономики в народном хозяйстве превышала 40%. Теневая экономика компенсировала нелепую регрессивную налоговую систему государства, она выполняла функцию прогрессивности в перераспределении доходов.

После финансового кризиса в Латвии 2008–2010 годов правительство В. Домбровскиса и партии «Единство» начало активную борьбу с теневой экономикой. Они начали активную кампанию по сбору налогов с нелепой регрессивной налоговой системы.

Налоговая политика в каждой стране — это инструмент, с помощью которого можно влиять на экономику государства и стимулировать или тормозить развитие отдельных отраслей (секторов народного хозяйства), влиять на темпы развития отдельных территорий государства.

Спасение банковского сектора за счёт населения и начатая борьба с теневой экономикой оказали разрушительное воздействие на народное хозяйство страны. Регионы опустели от людей, треть трудоспособного населения покинула страну, и в основном это были молодые люди.

Сейчас видны трагические экономические последствия борьбы с теневой экономикой — демографическая катастрофа, дефицит рабочей силы, банкротство пенсионной системы. Потери народного хозяйства за десятилетний период составляют в среднем около 80 миллиардов евро.

Причина отсталости Латвии — хронически плохое государственное управление. Его проблема — экономическая неграмотность государственного аппарата. Сотрудники Министерства финансов даже не понимают принципов формирования налогов.

Поэтому сейчас самым быстрым и эффективным этапом восстановления экономики было бы введение понятной, эффективно функционирующей налоговой системы какого-либо государства — я бы предложил, например, налоговую систему Сингапура или Финляндии.

Но если Министерство финансов не желает менять существующую в стране нелепую постсоветскую регрессивную налоговую систему и хочет, чтобы ВВП страны рос, чтобы Латвия снова стала «экономическим тигром Балтии», то эффективный рецепт экономического роста был бы — увеличить объём теневой экономики до 30–34%", - иронизирует экономист.

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Комментарии (1) 12 реакций
Комментарии (1) 12 реакций
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