Украина нанесла удар своими дронами по военному заводу в Ижевске. Погибли три человека

Удар был нанесен по производственным мощностям и складским помещениям завода, который находится на расстоянии более 1300 километров от места запуска дронов.

Как пояснил источник, это предприятие выполняет заказы Минобороны РФ и специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса», а также является разработчиком ударных беспилотников «Гарпия». Завод находится под международными санкциями как объект российского военно-промышленного комплекса.

По данным источника, было зафиксировано как минимум два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего вспыхнул пожар.

«Каждая такая спецоперация снижает наступательный потенциал врага, нарушает цепочки военного производства и демонстрирует: даже в глубоком тылу России нет безопасных зон для ее военной инфраструктуры», — заявил источник в СБУ.

По данным главы Удмуртии Александра Бречалова, в результате атаки погибли три человека, еще 35 получили ранения.

Три человека погибли в Ижевске в результате атаки дронов

Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, в результате утренней атаки украинских беспилотников по предприятию в Ижевске три человека погибли, 35 раненых госпитализированы, в том числе 10 человек находятся в тяжелом состоянии.

По сообщениям местных телеграм-каналов, город был атакован тремя ударными дронами. Какое конкретно предприятие было атаковано, власти не сообщают.

В городе находится несколько предприятий ВПК. 1 и 2 мая в Ижевске отменены все развлекательные мероприятия, сообщала мэрия города.