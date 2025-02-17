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Единый билет «Rīgas satiksme»и «Pasažieru vilciens». Придется ли пассажирам платить больше?

© LETA 17 февраля, 2025 10:11

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство сообщения с энтузиазмом готовится к введению единого проездного билета в Риге и ее окрестностях, рассказывая о его преимуществах: пассажиры в ближайшие к Риге населенные пункты смогут ездить как на общественном транспорте "Rīgas satiksme", так и на поездах по одному и тому же билету.

Однако пользователи социальных сетей задаются вопросом, что будет с теми, кто не пользуется электричками - вырастет ли для них стоимость проезда? "TVNET+" решил это выяснить.

Ожидается, что новый единый проездной билет будет введен в тестовом режиме с 1 июня. Пассажиры смогут приобрести единый билет для поездок на региональных железнодорожных маршрутах в зоне А и на маршрутах, обслуживаемых "Rīgas satiksme".

Зона А охватывает все станции в пределах Риги, а также в направлениях до Бабите, Меднециемса, Дарзини, Юглы и Вецаки. Будет ли увеличена стоимость проезда? Планируется, что цена разового билета составит 2 евро.

Однако "Rīgas satiksme" хочет успокоить жителей Риги и ее окрестностей, которые обеспокоены тем, что теперь им придется платить больше за проезд, независимо от того, пользуются они электричками или нет.

Представитель предприятия Байба Бартащевица-Фелдмане рассказала, что новый билет будет продаваться параллельно всем остальным.

(Tvnet.lv)

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