Единый билет «Rīgas satiksme»и «Pasažieru vilciens». Придется ли пассажирам платить больше?

Однако пользователи социальных сетей задаются вопросом, что будет с теми, кто не пользуется электричками - вырастет ли для них стоимость проезда? "TVNET+" решил это выяснить.

Ожидается, что новый единый проездной билет будет введен в тестовом режиме с 1 июня. Пассажиры смогут приобрести единый билет для поездок на региональных железнодорожных маршрутах в зоне А и на маршрутах, обслуживаемых "Rīgas satiksme".

Зона А охватывает все станции в пределах Риги, а также в направлениях до Бабите, Меднециемса, Дарзини, Юглы и Вецаки. Будет ли увеличена стоимость проезда? Планируется, что цена разового билета составит 2 евро.

Однако "Rīgas satiksme" хочет успокоить жителей Риги и ее окрестностей, которые обеспокоены тем, что теперь им придется платить больше за проезд, независимо от того, пользуются они электричками или нет.

Представитель предприятия Байба Бартащевица-Фелдмане рассказала, что новый билет будет продаваться параллельно всем остальным.

(Tvnet.lv)