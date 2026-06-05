ЕБРР открывает кошелек: в ЕС обещают больше денег на развитие и инновации

На ежегодном собрании управляющих и бизнес-форуме ЕБРР в Риге президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо и исполнительный вице-президент Европейской комиссии, комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис объявили о планах по увеличению инвестиций в устойчивую инфраструктуру, зеленую экономику, цифровизацию, малые и средние предприятия, инновации и исследования во всех странах ЕС, где работает ЕБРР.

Эти средства позволят ЕБРР финансировать проекты с более высоким риском, для которых в противном случае было бы трудно привлечь коммерческое финансирование. Кроме того, консультационная деятельность поможет подготовить и реализовать соответствующие инвестиционные проекты, включая оказание технической и юридической поддержки.

ЕБРР является одним из крупнейших партнеров "InvestEU". Банк уже использовал более 470 млн евро гарантий "InvestEU", поддержав проекты общей стоимостью более пяти миллиардов евро, обеспечив покрытие в таких секторах, как энергетика, транспорт, муниципальная инфраструктура, недвижимость, природные ресурсы, производство и агробизнес во всех странах ЕС, где работает ЕБРР.

Рено-Бассо выразила удовлетворение дальнейшим расширением сотрудничества с ЕС - главным партнером и донором ЕБРР - в странах ЕС, где работает банк.

Домбровскис отметил, что сегодняшнее соглашение с ЕБРР является конкретным примером того, как ЕС может более эффективно использовать свой бюджет для привлечения инвестиций в свои стратегические приоритеты.