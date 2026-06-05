Шведские истребители на малой высоте пролетят над Милдой

Примерно в 13:45 их можно будет увидеть над Рижским замком и Памятником Свободы.

В пролёте примут участие два шведских истребителя. Эта инициатива подчёркивает единство союзников и тесное сотрудничество, демонстрируя способность проводить скоординированные воздушные операции и укреплять региональную безопасность.

Во время пролёта самолёты сначала пересекут Валмиеру, затем пролетят над военной базой в Лиелварде — важным пунктом поддержки авиации союзников в Балтийском регионе.

Далее истребители проследуют над военной базой в Адажи и прилегающим лагерем «Валдемарс», где в это время будет проходить торжественная церемония награждения и завершения ротации шведского воинского контингента.

В завершение пролёта самолёты пересекут центр Риги, пролетев над Рижским замком и Памятником Свободы, что даст возможность жителям и гостям города увидеть воздушный привет союзных ВВС.

Министерство обороны предупреждает, что время пролёта может измениться в зависимости от погодных условий или оперативной необходимости.

Ранее сообщалось, что с января 2025 года шведские военнослужащие несут службу в составе многонациональной бригады НАТО в Латвии. Это первое размещение шведских военных в другой стране альянса после присоединения Швеции к НАТО 7 марта 2024 года.