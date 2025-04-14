E-veselība снова нездоровится: в работе системы наблюдаются сбои

Латвийский Центр цифрового здравоохранения (LDVC) днём сообщил в социальных сетях, что сегодня возможны перебои в работе системы e-здоровья. В ответ одному из пользователей платформы Центр отметил, что сегодня неполадки в e-здоровье в большей степени наблюдаются у медицинских специалистов.

LDVC работает над устранением сбоев в системе.

С этого года функции оператора системы E-veselība перешли к SIA "Latvijas Digitālās veselības centrs". Задача центра — управлять цифровизацией сферы здравоохранения, разрабатывать и поддерживать цифровые медицинские услуги, а также обеспечивать работу информационно-коммуникационной технологической инфраструктуры здравоохранения.

Постепенно до 2027 года планируется провести реорганизацию технического обслуживания всех остальных государственных информационных систем и баз данных, находящихся в подведомственности Министерства здравоохранения (VM).