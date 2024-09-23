1 сентября в итальянской Венеции. На красной дорожке кинозвезда мирового масштаба Джордж Клуни. Он вместе с Бредом Питтом рекламирует остросюжетную комедию Джона Уоттса "Волки", которая попадает к зрителям стриминговых сервисов и в кинотеатры в ближайшее время.

За несколько дней до Венецианского кинофестиваля в столице Эстонии начались съемки голливудского шпионского серила "Агентство", сопродюсером которого является и Джордж Клуни. Одну из ролей сыграет легендарный Ричард Гир.

В центре Таллинна закрыли улицы и мосты. К работе привлечены десятки специалистов киносферы.

Эстонский институт кино говорит, что если съемки первого сезона пройдут в Эстонии успешно, то проект может быть продолжен в ближайшие годы, на что очень надеются эстонские кинематографисты. Четыре года назад Кристофер Нолан также выбрал Таллинн в качестве места съемок блокбастера "Довод".

Съемки проекта Джорджа Клуни в Эстонии проходят благодаря особой программе, цель которой - привлечение иностранных продюсеров. Эстонцы предлагают вернуть часть потраченных во время съемок денег. Такие программы действуют много где, и страны конкурируют между собой, чтобы заинтересовать киностудии и продюсеров мирового уровня.

Подобная программа есть и в Латвии. Ранее ее администрировал Национальный киноцентр. Но программа больше является механизмом привлечения инвестиций, а не поддержки культуры, поэтому она попала в ведение Латвийского агентство инвестиций и развития, находящегося под крылом Министерства экономики.

Весной Nekā personīga рассказывала, что чиновники без консультаций с киносферой решили изменить порядок привлечения инвестиций, что сделало предложение Латвии неконкурентоспособным. Это ударило бы и по уже начатым проектам, которым по приходу в Латвии обещали куда большие скидки.

До сих пор Латвия предлагала так называемую программу cash rebate - возврат определенного, проверенного процента после завершения съемок. Весной условия внезапно изменились, и LIAA предложила продюсерам возмещать только часть потраченного налога на добавленную стоимость. Это полностью разрушило систему, которая работала в течение 12 лет.

После сюжета премьер-министр и министр экономики успокаивали киносферу - поддержка будет. Все понимают, что для государства это возможность дополнительно заработать. Но лето прошло и ситуация не изменилась.

Кинопродюсеры обошли несколько министерств, чтобы сдвинуть программу поддержки с места. Передаче известно, что Латвийское агентство инвестиций и развития вместе с Министерством экономики в информационном сообщении потребовали заложить в бюджет будущего года на эти цели 4 миллиона евро.

Но Министерство финансов предложение на прошлой неделе отклонило, так как это окажет влияние на общий дефицит. Вместо этого Минфин рекомендует поступать фискально нейтрально - тщательно подготавливать документы каждого кинопроекта и доказывать, что он принесет деньги в госбюджет. По каждому проекту правительство будет принимать особое решение.

Латвийское агентство инвестиций и развития неприятно удивлено отказом Минфина. По его мнению, это еще больше испортит международную репутацию Латвии. Создав о нас представление как о незаслуживающем доверия партнере.

Сухой остаток таков - как Минэкономики, так и Минфин говорят, что хотят поддержать этот механизм привлечения поддержки. Но конкретных действий не последовало и несколько важных кинопроектов ушли из Латвии.

В программе поддержки иностранных продюсеров был прибыльный кинопроект "Датская женщина" с планированным объемом расходов в 1,6 миллиона евро. Однако продюсер фильма (Slot Machine S.A.R.L.) после пяти месяцев ожидания в Латвии перенес съемки в Исландию. Весной громко прозвучала новость, что в Латвии готов снимать сериал один из крупнейших в мире стриминговых сервисов Netflix.

Передаче неофициально известно, что Netflix из-за нерешительности Латвии к сожалению уйдет из нашей страны и будет снимать сериал стоимостью в 20 миллионов евро в другом месте. Несколько связанных с киносферой людей подтвердили это возможность.

Причин, почему такая проблема возникла, несколько. LIAA месяцами работала без руководителя. В свою очередь в Министерстве экономики не было человека, который защищал бы интересы кино. Кроме того, Минфин указал продюсерам на плохое качество документов, пришедших из Министерства экономики.