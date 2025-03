Джей Ди Вэнса освистали на престижном концерте в Вашингтоне (ВИДЕО)

В сети Х появилось видео: вначале Вэнс решил, что публика его приветствует, но вскоре понял, что ошибся. Свист и крики тому подтверждением.

СМИ напомнили, что в феврале президент США Дональд Трамп уволил председателя совета директоров Центра Кеннеди и 13 попечителей, назначив главой себя. Временным лидером был назначен Ричард Гренелл, советник президента по внешней политике и близкий соратник Трампа. Среди вновь назначенных членов правления также супруга Вэнса - Уша Вэнс. С 2020 по 2022 год она была членом совета директоров Симфонического оркестра Цинциннати.

В знак протеста против решений Трампа продюсеры популярного мюзикла «Гамильтон» и несколько других артистов отменили запланированные выступления в Кеннеди-центре.

Boos for JD Vance as he enters tonight’s concert at the Kennedy Center pic.twitter.com/IWTsJUWjCR