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Джей Ди Вэнса освистали на престижном концерте в Вашингтоне (ВИДЕО)

Редакция PRESS 14 марта, 2025 16:29

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Как сообщают ведущие американские СМИ, американского вице-президента Джей Ди Вэнса в минувший четверг освистали в Центре Кеннеди в Вашингтоне. Он пришел туда вместе с супругой на концерт Национального симфонического оркестра, разместился в ложе и тут же был замечен публикой...

В сети Х появилось видео: вначале Вэнс решил, что публика его приветствует, но вскоре понял, что ошибся. Свист и крики тому подтверждением. 

СМИ напомнили, что в феврале президент США Дональд Трамп уволил председателя совета директоров Центра Кеннеди и 13 попечителей, назначив главой себя. Временным лидером был назначен Ричард Гренелл, советник президента по внешней политике и близкий соратник Трампа. Среди вновь назначенных членов правления также супруга Вэнса - Уша Вэнс. С 2020 по 2022 год она была членом совета директоров Симфонического оркестра Цинциннати.

В знак протеста против решений Трампа продюсеры популярного мюзикла «Гамильтон» и несколько других артистов отменили запланированные выступления в Кеннеди-центре.

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