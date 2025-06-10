Дышим БЕЗОПАСНО! Новости партнеров Редакция PRESS 10 июня, 2025 15:43 Новости партнеров

Почему многие латвийцы устанавливают в своих жилищах «умный нос» — датчик Elpo?

Представьте, что у вас дома живет неутомимый помощник, который круглосуточно проверяет, чем вы дышите, не забыл ли кто выключить газовую плиту и не начался ли пожар.

Такой надежный сторож существует, имя ему - «инновационный сенсор Elpо», созданный LMT в сотрудничестве с Рижским университетом им. П. Страдыня и компанией MikroTik. Представьте, что этот умничка 24 часа в сутки, без выходных и отдыха, в режиме реального (!) времени научно точно анализирует качество воздуха в любом помещении.

Незаметный, тихий «малыш» следит за воздухом в квартире: если слишком душно или много вредных веществ — на его панели загорится желтый или, что еще хуже, красный огонек: мол, срочно принимайте меры! Сообщение о проблеме также найдет вас вне дома в течение одной минуты!

Владелец сенсора в любой тревожной ситуации в течение не более 60 секунд получит экстренное сообщение на свой сотовый телефон (вернее, на любые гаджеты систем Android и iOS), где бы он ни находился в это время – в дороге, на работе, в командировке и так далее. Это может быть, по согласованию с вами, SMS-сообщение, звонок или информация через контакт в приложении.

Такая информация может быть одновременно также отправлена членам семьи, соседям, управляющему домом или любому другому человеку (всего пять возможных персон) – по согласию сторон, что обговаривается заранее. Кто предупрежден, тот может избежать беды.

Вы спросите: что такое важное он «унюхивает»? Рассказываю: много чего значимого для здоровья и безопасности людей и животных, обитающих рядом с вами.

Во-первых, сенсор Elpо контролирует невидимое и практически никак не ощутимое человеком – слишком высокую концентрацию неполезной гадости, которая в большей или меньшей степени есть в каждом жилом или рабочем помещении. Это разные газообразные вещества, которые выделяются в воздух из: мебели (особенно новой), ковров, краски и лаков, моющих средств, освежителей воздуха, пластика, сигаретного дыма. Это такие фракции как формальдегид, бензол, ацетон, испарения спирта и другие.

Все потому, что в основе устройства лежит: VOC-сенсор (Volatile Organic Compounds, что значит летучие органические соединения), который моментально реагирует на загрязнение воздуха. Исследования ученых показывают, что концентрация VOC в закрытых помещениящ в ряде случаев превышает допустимые уровни в 3-5 раз.А потом вы удивляемся, что у нас появляется непонятный кашель или вдруг непонятно откуда — астма...Elpo призван снижать эти риски за свет ранней индикации проблемных показателй и создания отличной привычки регулярного проветривания помещений.

Во-вторых, чуткий прибор Elpо предупреждает о задымлении и, что важно, наличии угарного газа – может быть, как о сгоревшем супе, оставленном на плите, так и о возгорании.

У вас уже горит картошка, оставленная на кухне вариться, а вы в этот момент спокойно смотрите телевизор в другом конце дома? Умный датчик сообщит вам об этом до того, как ситуация перестанет быть нейтральной и кастрюлю еще можно будет спасти! Как и ваши легкие!

Еlpo в своих «мозгах» использует особый датчик дыма, который действует по принципу фотоэлектрического анализа аэрозольных частиц.

Сигнал о задымлении важен во всех смыслах, это еще и безопасность безопасность имущества.

В-третьих, в общий замер, который попадает в директорию VOC-сенсора умненького Elpо входят другие различные газы, обьем которых отдельно не измеряются, но так не нравятся этому прибору-защитнику что он сразу сигнализирует об этом людям красным миганием своего глаза-кнопки. Сюда входит угарный газ (СО), который образуется при горении любых материалов, в состав которых входит углерод, – это бензин, природный газ солярка, угли, дрова и прочие органические материалы, в том числе мебель и предметы обихода. Процесс горения приводит к окислению органических веществ и сопровождается выделением двуокиси углерода (углекислого газа) и воды.

В идеале полное сгорание ограничивается этими двумя веществами. Однако в нормальных условиях при горении наблюдается недостаток кислорода (особенно в замкнутом или плохо проветриваемом пространстве), что приводит к неполному окислению углеродов и образованию угарного газа.

Степень тяжести отравления угарным газом зависит от количества вдыхаемого газа. Небольшая концентрация угарного газа (не более 0,08%) вызывает удушье и головную боль, при превышении до 0,32% наблюдаются паралич и потеря сознания. При воздействии такой концентрации в течение 25-30 минут наиболее вероятен смертельный исход.

Угарный газ - ядовитый и бесцветный, также не имеет запаха, поэтому выявить его наличие и оценить концентрацию в воздухе без специальных приборов, таких как Elpo, невозможно.

В-третьих, Elpo измеряет не только качество воздуха в помещении, но также -- температуру, влажность и работает по принципу светофора.

Зеленый цвет указывает на хорошее качество воздуха, желтый — на необходимость проветривания помещения, красный — на плохое качество воздуха и сигнализирует о том, что срочно нужна вентиляция.

Трудяга Elpo предупреждает также о наличии табачного дыма, красок, чистящих средств, клея и других токсичных веществ, опасных для здоровья.

Три очень больших плюса маленького сенсора Elpo:

– измеряет качество воздуха (VOC-индекс), температуру и влажность в помещении;

– обнаруживает дым и предупреждает в случае опасности;

– работает на батарейках, связь осуществляет через встроенный в него модем. Важно, что этот сенсор не требует подключения к Wi-Fi, что очень удобно, – собственно, это пока уникальная способность для подобного датчика.

Кроме того, устройство всегда работает, даже при отключении электричества или если ваш роутер системно отключен.

Elpo проводит умный анализ дыма: встроенный алгоритм Valor разделяет настоящие признаки пожара от обычного дыма, что практически избавляет вас от ложной тревоги.

Почему этот прибор важен буквально для каждого

Многие думают: «У меня и так все хорошо, зачем мне эта техника?» Но вот несколько примеров…

(*) Вы забыли выключить плиту, а дети (внуки) играют в другой комнате — Elpo почувствует дым и позвонит вам на телефон.

(*) Воздух в квартире стал слишком душным, а вы этого не замечаете — Elpo подскажет, что пора проветрить.

(*) Печь или газовая колонка начала выделять угарный газ — Elpo предупредит об этом заранее, пока никто не отравился.

(*) Вы живете одна (один), а дети далеко. Elpo может отправить также им сообщение, если дома что-то пошло не так.

Цена вопроса – не вопрос...

За датчик Elpo вы платите около 5 евро в месяц — это даже дешевле, чем чашка чая или кофе в день.

Elpo — это как сторож и санитар в одном лице. Он не даст вам задохнуться от духоты, подскажет, когда проветрить, и поможет вовремя заметить беду. Работает постоянно, не мешает и не требует заботы.

Если хотите спокойствия за себя и близких — это хорошая покупка.

Мировое признание умного тихони

Сенсор Elpo LMT, сделанный в Латвии, номинирован на две значительные технологические награды мира. Датчик Elpo LMT попал в число финалистов международной премии Security & Fire Excellence Awards 2022 в категории «Здоровье и благополучие». Номинирован на GLOMO в категории «Лучшее подключенное устройство».

Как установить датчик в своем доме или офисе?

Узнать больше или заказать можно через LMT или, если вы человек пожилой, попросить детей-внуков помочь в этом деле.

Установка простая, недорогая, а польза — на каждый день.

На сайте https://sensors.lmt.lv/ можно выбрать подходящий сенсор, а абонентская плата вас приятно удивит. Сам сенсор (маленькая белая коробочка, которую можно прикрепить на стену или потолок) вам ничего не будет стоить.

И, кстати, в комплекте Elpo, который вы получите, уже все будет, включая батарейки.

Cенсор тестировала Людмила ВЕВЕРЕ.