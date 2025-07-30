Деревья рубят, крематорий строят! Жители Иманты возмущаются: почему нас никто не спрашивает?

Вырубка липовой аллеи на улице Слокас для многих жителей оказалась полной неожиданностью. Хотя планы по строительству новой велодорожки Рига-Бабите-Пиньки (участок на улице Слокас - часть этой большой велотрассы) появились далеко не вчера. Департамент городского развития Рижской думы разрабатывал проект аж с 2022 года, в публичном доступе есть и подробное описание запланированных работ, и визуализации, и был проведен и опрос общественного мнения. Но, как водится в подобных проектах, мнение спросили очень формально, опрос прошел тихо и практически незаметно для самих горожан.

Более того, в представленных публике документах на сайте Департамента городского развития ни слова не сказано о массовой вырубке деревьев. Наоборот, в описании работ на улице Слокас жирным шрифтом подчеркивается "необходимость сохранить существующие деревья на прилегающих участках, которые разнообразят ландшафт". А в перечне подготовительных работ вообще указано, что планируется спилить и выкорчевать всего 15 деревьев.

На каком этапе проектных работ количество деревьев под спил увеличилось более чем в 10 раз - загадка. Но факт остается фактом, в 2025 году по замыслу городских планировщиков необходимо спилить уже 250 деревьев. Вместо них на протяжении всей велодорожки обещают высадить более 126 новых деревьев, почти 4 тысячи кустов около 13 000 других зеленых насаждений.

Нужно отметить, что липовая аллея в Иманте на лице Слокас росла вместе с этим микрорайоном, и ей примерно 40 лет. И сейчас, если по ней пройтись, то без труда можно заметить множество деревьев, помеченных красными крестами. Это значит, что скоро вся правая сторона этой аллеи должна быть вырублена под новую велодорожку.

Местные жители выступают против:

- Мне кажется это нежелательно, - считает жительница района Мария, - Иманта всегда была зеленым районом. Мне эти липы не мешают. И вообще, почему никто не спрашивал нашего мнения? Тех кто тут живет и ходит по этой аллее.

- Ломать - не строить... Что я могу сказать? Это просто отмывание денег, и тут меня никто не переубедит, - возмущается Татьяна, для которой липовая аллея стала любимым место для прогулки с собакой. - Велодорожка это дело неплохое, но не за счет того, что будут портить такой устоявшийся ландшафт.

- Я против чтобы вырубали деревья, это кощунство. Это дерево росло много лет, оно в полной силе, украшает природу, освежает воздух, - категорично высказывается Мара, и призывает подумать о будущем. - Если все вырубим, что останется? Пустыня? Зачем это нужно? Просто не думают.

- Это одно из немногих мест в Риге, где зеленая зона. А так у нас будут одни коробки-новостройки, заправки - как везде, - высказывает свое мнение еще одна жительница района, которой нравится как он выглядит сейчас. - Сейчас тут очень зеленый район, лес рядом. Тут шикарно!

Кроме того, многие жители не понимают зачем обязательно вырубать деревья, ведь места чтобы расширить тротуар для велодорожки более чем достаточно. Впрочем, далеко не все считают, что это плохо. Звучат даже мнения, что аллею давно следует проредить, срубить больные деревья, которые могут представлять опасность:

- Я думаю велодорожка - это нужное дело. А то, что там что-то вырубят? Ну и пусть. Деревьев много, итак живем как в лесу, - отмечает Ольга.

- Сам по себе тротуар, конечно, нужно менять. А если посмотреть на деревья, то можно заметить, что многие из них больные, - высказывается Виктор, который уже не первый год здесь живет. - Я здесь уже 8 лет хожу, и видно, что у многих у корневища даже труха осыпается. Это небезопасно для машин, даже припаркованных.

- Нужно понимать, что при реализации таких масштабных проектов невозможно не затронуть окружающую среду, в данном случае — деревья, - заявляет Марта Котелло («Прогрессивные»), председатель комитета сообщения и транспорта Рижской думы.

Из-за конфликта вокруг строительства велодорожки и вырубки деревьев было созвано внеочередное заседание Комитета по делам транспорта и сообщения Рижской думы. Там разгорелись жаркие споры.

- Двести пятьдесят четыре дерева они собираются срубить для того, чтобы построить велодорожку. В Иманте люди обратили наше внимание на то, что это надвигающаяся катастрофа. Ведь хотят спилить и исторические липы на улице Слокас. Якобы проектирование началось в 2021 году и сейчас оно дошло до своей финальной стадии, - рассказывает о проблеме депутат Рижской думы Юлия Спепаненко ("Суверенная власть").

За два дня 2000 жителей Иманты подписались против вырубки деревьев для строительства велодорожки, соединяющей Кипсалу и Иманту, сообщили представители оппозиционных депутатов. В результате Рижская дума предлагает сократить количество предназначенных под вырубку деревьев при строительстве велодорожки. Кроме того, комитет по делам сообщения и транспорта планирует поручить департаменту внешнего пространства и мобильности до 1 ноября подготовить новый план посадки деревьев в окрестностях Иманты.

- Прислушавшись к опасениям жителей по поводу вырубки деревьев, мы предложили посадить дополнительные деревья как в зоне проекта, так и в других местах в микрорайоне Иманта, - пояснила председатель комитета по делам сообщения и транспорта Марта Котелло.

- По велодорожке, тут нет нормального объяснения - зачем?! Параллельно уже есть одна и она прекрасно справляется со своей задачей, - отмечает депутат Рижской думы Алексей Росликов ("Стабильности!") и подчеркивает, что эти решения принимал предыдущий созыв думы. - Я рад что те деревья что были внесены в план как не обязательные к вырубке, будут сохранены. Но важно в будущем следить и не допускать таких решений.

Говоря о будущих проектах Рижской думы, политик называет еще одно спорное решение самоуправления, которое будоражит умы и вызывает возмущение у жителей Иманты - строительство нового кладбищенского комплекса с крематорием и колумбарием рядом с кладбищем Лачупе.

- Строить крематории внутри жилых районов недопустимо. Фракция «Стабильности!» против такова решения. Поэтому сейчас активно собираем подписи жителей, возможно это сможет помочь остановить проект. Будем смотреть как иначе заблокировать это решение, - заявляет Росликов.

Новое кладбище собираются обустроить всего в нескольких десятках метров от главного входа на кладбище Лачупе. Это уже не проект самоуправления, а инициатива частного предпринимателя. На участок по адресу ул. Балтэглю, 30, площадью почти 8 гектаров, предлагается разместить традиционное кладбище, крематорий и колумбарий (стена, где хранятся урны с прахом умерших), траурную рощу, морг и кладбище животных. Вот только есть нюанс: сейчас строительство кладбища в этом месте запрещает планировка самоуправления, поэтому предприятие делает локальную планировку, чтобы реализовать свой замысел.

- Кому хочется жить рядом с крематорием? Который непонятно чем коптит небо. Мне кажется, никто такому не будет рад, - считает жительница Иманты.

- Там наверняка будут какие-то фильтры, иначе его просто не допустят до строительства. Но опять же будет вырубаться лес... Я против того, чтобы зеленая зона вырубалась, - объясняет свою позицию против строительства нового крематория Инга.

И если вопрос со строительством велодорожки уже перешел в финальную стадию и деревья приходится спасать в экстренном порядке, то проект крематория неподалеку от жилых массивов еще в стадии обсуждения. И у рижан все еще есть возможность высказать свое мнение о новом кладбище. До четверга жители могут выразить его на государственном портале geolatvija.lv или в электронном письме самоуправлению.

Нужно отметить, что к началу этой недели было получено 530 мнений с категорическим несогласием, и лишь около 40 поддержало идею. Возможно, планы перепланировки частной компании в этот раз не останутся незамеченными жителями, как случилось со злополучной липовой аллеей на улице Слокас.