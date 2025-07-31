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Ехал на день рождения к другу: родственники о трагической гибели 17-летнего парня в Лиелупе

Редакция PRESS 31 июля, 2025 10:14

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В начале июля Латвию облетело известие о молодом человеке , утонувшем в Лиелупе, в Юрмале. Его семья раскрыла подробности произошедшего с 17-летним парнем в тот день, когда он был на дне рождения друга, сообщает телепрограмма Degpunkta.

Спасатели искали тело 17-летнего юноши в Лиелупе около 40 минут. Купание с друзьями обернулось для Ахмеда трагедией. Его двоюродный брат Сана Али рассказал журналистам о событиях того дня. В Юрмале проходил день рождения друга юноши. Пришло много гостей – как родственников виновника торжества, так и друзей.

«Ребята хотели пойти в аквапарк, который, по-моему, находится примерно в пяти минутах ходьбы от места проведения мероприятия. Они направились к аквапарку. Один из друзей именинника был на пирсе. Он сказал, что рыбачит там, и спросил, можно ли забрать его по дороге, чтобы все вместе сходить в аквапарк», — рассказывает двоюродный брат утонувшего молодого человека.

«Этот друг не только рыбачил, но и прыгнул в реку с пирса. Есть также версия, что именинник зашёл в реку и позвал моего брата, который сидел на самом краю пирса, опустив ноги в воду. Он спросил, не хочет ли тот тоже окунуться. Мой брат ответил, что не уверен, потому что не знает, что будет, если окажется, что он не умеет плавать. Другой парень был пловцом, поэтому он подбадривал его, говоря, что будет держать его за руку, если что-то случится», — рассказывает родственник о моменте перед трагическими событиями.

«Как только мой двоюродный брат прыгнул в реку, он сразу ушел под воду. Его друг, находившийся в воде, запаниковал. Лишь спустя примерно 10 секунд он начал звать на помощь».

Молодые люди вызвали экстренные службы, чтобы как можно скорее найти своего друга в воде. Семья Ахмеда решила начать расследование инцидента. Результаты вскрытия пока не получены.

«Мы очень надеемся, что благодаря этой истории мы сможем добиться позитивных изменений в таких местах, как то, где он погиб. Было бы здорово, если бы там было больше охранников или больше знаков, предупреждающих людей об опасности воды и о том, что здесь нельзя купаться, особенно молодёжи», — говорит двоюродный брат.

Юрмальская краевая дума поясняет, что в настоящее время разрабатывается техническая документация для подготовки к ремонту пирса, включая установку дополнительных защитных ограждений для ограничения доступа к воде. Второй этаж пирса в настоящее время закрыт для посетителей.

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Обновлено: 14:05 31.07.2025
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