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Две ядерных державы на пороге войны: кризис разразился после теракта в Кашмире

Редакция PRESS 25 апреля, 2025 07:35

Мир 0 комментариев

Между Индией и Пакистаном вновь разгорается серьёзное противостояние. Поводом стало кровавое нападение на туристов в индийской части Кашмира, которое Индия напрямую связала с Пакистаном. В ответ на атаку, унёсшую жизни 26 человек, Нью-Дели предпринял жёсткие меры, включая беспрецедентное решение приостановить действие Договора о водах Инда — одного из немногих стабильных элементов в двусторонних отношениях.

По версии индийских властей, боевики, напавшие на туристов 22 апреля, проникли на территорию страны с пакистанской стороны. Полиция заявила, что двое из троих подозреваемых — граждане Пакистана, ранее связанные с группировкой, организовавшей разрушительный теракт в Мумбае в 2005 году. Несмотря на отсутствие предъявленных доказательств, Индия поспешила обвинить Исламабад в пособничестве терроризму.

В числе экстренных мер — аннулирование виз для пакистанских граждан, высылка представителей Пакистана, закрытие сухопутного пограничного перехода и, самое значимое, приостановка участия в Договоре о водах Инда. Этот договор, заключённый в 1960 году при посредничестве Всемирного банка, регулировал распределение водных ресурсов бассейна реки Инд между двумя странами. Он считался редким примером устойчивого сотрудничества, сохранявшего силу даже во времена открытых военных конфликтов — включая войны 1965, 1971 и 1999 годов.

Именно поэтому решение Индии вызвало столь резкую реакцию в Пакистане. Совет национальной безопасности страны предупредил, что любые попытки ограничить поток воды будут расценены как агрессия и «акт войны». Армия приведена в состояние боевой готовности. Также Исламабад закрыл своё воздушное пространство для индийских авиакомпаний, остановил торговлю с Индией и заявил о возможности выхода из всех двусторонних соглашений, включая мирное соглашение 1972 года.

Эксперты предупреждают о беспрецедентном риске: исчезновение даже минимальных механизмов сдерживания может привести к разрушительным последствиям.

«Договор о водах Инда долгое время был своего рода “предохранителем” — символом того, что даже враждующие государства могут соблюдать договорённости. Его приостановка — тревожный поворот», — отмечает аналитик по Южной Азии Майкл Кугелман в комментарии Financial Times. Он считает, что Индия и Пакистан «вступают на неизведанную территорию», лишённую привычных дипломатических ориентиров.

Напомним, обе страны обладают ядерным оружием, не подписали Договор о нераспространении и находятся в состоянии хронической напряжённости, особенно вокруг спорного региона Кашмира. В этих условиях разрушение символов дипломатического взаимодействия может серьёзно повысить риск эскалации конфликта.

Мировое сообщество выражает глубокую обеспокоенность и призывает стороны к сдержанности. Однако пока риторика с обеих сторон становится всё более жёсткой.

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