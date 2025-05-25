Две напряженные недели укрепили позиции России, но мир в Украине ближе не стал

"Время - полтретьего ночи.

Я одиноко брожу по огромной территории Кремля, пытаясь отыскать выход — но никак его не нахожу.

Впереди маячит контрольно-пропускной пункт. Подхожу, показываю паспорт.

«Нет выхода!» — отвечает охранник. Рукой он указывает в противоположном направлении.

Я иду обратно — и в конце концов дохожу до другого КПП.

«Выхода нет!» — говорит часовой.

Я заблудился. В Кремле. Непроглядной ночью.

Чем не сцена из романа Джона Ле Карре!

Вечер выдался очень насыщенным. Приехал я еще в пять вечера. Вместе с небольшой группой журналистов меня пригласили на «мероприятие с президентом Путиным».

Что за мероприятие? Сначала в Кремле ничего не сказали. В конце концов нам сообщили, что Владимир Путин будет отвечать на вопросы.

Восемь часов спустя президент вошел в Малахитовое фойе Большого Кремлевского дворца и сел за стол.

Только план изменился. Никакой пресс-конференции. Никаких вопросов. Вместо этого в прямом эфире российского телевидения Путин выступил с заявлением, в котором предложил провести прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Мероприятие закончилось, на выходе из Кремлевского дворца я поворачиваю куда-то не туда… Нахожу, наконец, нужный выход, сажусь в такси — и почти сразу начинаю клевать носом.

Впрочем, как станет понятно позже, это было лишь начало захватывающего аттракциона, растянувшегося аж на две недели. За ночным заявлением в Кремле последовали обещанные мирные переговоры в Турции, а завершилось все двухчасовым телефонным разговором Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Так приблизились ли мы в итоге хоть немного к миру в Украине?

Что-то не похоже.

Несмотря на то, что обсуждение дальнейших переговоров идет с регулярным упоминанием некоего «меморандума» о «возможном будущем мире», звучит все это довольно неопределенно.

Пока что боевые действия не прекращались.

От идеи безусловного прекращения огня Россия по-прежнему отказывается. Возвращать что-либо из оккупированных украинских земель Москва тоже не намерена. Напротив, там хотят еще больше.

Так что мирный процесс в Украине сейчас немного напоминает мое ночное блуждание по Кремлю.

Выхода пока не видно.

Шаг в сторону

И все же немало за последние две недели прояснилось.

Во-первых, стало понятно, как Россия нейтрализует потенциальные угрозы и точки давления.

Критики Кремля назвали бы это по-другому: как Россия затягивает время.

10 мая — за несколько часов до вышеописанной сцены в Кремле, — после телефонного разговора с Дональдом Трампом европейские лидеры выдвинули Путину ультиматум: в течение двух дней согласиться на безусловное долгосрочное прекращение огня в Украине — или ждать введения новых сокрушительных санкций.

Еще с марта администрация Трампа призывает Россию и Украину согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня. Киев давно согласился. Москва — нет.

От европейского ультиматума Путин уклонился, выдвинув встречное предложение — о прямых переговорах в Турции. В Украине и в целом в Европе идею эту встретили скептически. Но этого было достаточно, чтобы успокоить Трампа и убедить его, что Россия действительно настроена на мир. Он полностью поддержал переговоры. Новые «сокрушительные» санкции были отложены.

Перед встречей в Стамбуле 16 мая Трамп активно намекал, что там может появиться Путин. Российский лидер в итоге не приехал, отправив переговорщиков уровнем пониже, которые в очередной раз отвергли идею долгосрочного прекращения огня.

Но, опять же, весьма скромных результатов переговоров было достаточно, чтобы убедить президента США в том, что прогресс есть.

Затем 19 мая состоялся телефонный разговор Трампа и Путина.

По итогам разговора Россия так и не согласилась на немедленное и полное прекращение боевых действий. Вместо этого, как сказал Трамп, «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, об ОКОНЧАНИИ войны».

Но Москва уже выражает сомнения относительно того, подпишет ли она в будущем с президентом Украины Владимиром Зеленским хоть какой-то мирный договор. Уже год российские власти пытаются делегитимизировать украинского президента из-за истечения сроков его президентских полномочий.

Хотя проводить выборы в военное время напрямую запрещает Конституция Украины.

А причина военного времени — российское вторжение.

«Сядет ли Россия за стол переговоров и подпишет ли мирное соглашение с президентом Зеленским?» — спросил я в пятницу министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Вы ставите телегу впереди лошади, — ответил мне Лавров. — Сначала нужно иметь договор — а когда он будет согласован, мы будем решать. Но президент Зеленский, как неоднократно говорил президент Путин, легитимностью не обладает […] Наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов…».

Уверенная Россия

Российские СМИ пришли к выводу, что за две недели дипломатические усилия Москвы позволили ей укрепить свои позиции.

«Нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал [президент России] Владимир Путин и Россия», — написала газета «Известия» на прошлой неделе.

«Дональд Трамп занял максимально выгодную для Москвы позицию. Он фактически поддержал российскую формулу „сначала переговоры, а потом прекращение огня", отказался ужесточить санкции против России», — написал «Коммерсант».

Один обществовед сказал «Коммерсанту»: «Дональд Трамп — по крайней мере, пока — наш идеологический партнер по некоторым вопросам. Его взгляды значительно ближе к российским, чем к европейским».

А ультрапрокремлевская «Комсомольская правда» обратилась к европейским лидерам с таким посланием: «А вас ведь предупреждали — ну не машите перед лицом медведя угрозами и ультиматумами. Не лезьте со своими условиями в чужие переговоры. Сидите себе в тамбуре и нюхайте запах нового мироустройства. Не послушали — теперь обтекайте».

Уверенность Москвы подкрепляется еще и тем, что в Украине она владеет инициативой на фронте.

Почему Трамп не оказывает давление на Россию

Еще в 2023 году Дональд Трамп обещал в случае победы на президентских выборах добиться прекращения «ужасной войны между Россией и Украиной». «Я знаю Зеленского, я знаю Путина. Все будет сделано в течение 24 часов, вот увидите», - утверждал Трамп.

Трамп занимает Овальный кабинет уже более четырех месяцев, а «ужасная война» все еще продолжается.

В редких случаях он публично упрекал Кремль и угрожал России новыми санкциями. В апреле он сказал: «В последние несколько дней у Путина не было никаких причин запускать ракеты по жилым районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, он просто водит меня за нос, и с ним нужно поступить по-другому - ввести «банковские» или «вторичные санкции»?

Но никаких дальнейших действий не последовало. Президент США, по-видимому, не желает усиливать давление на Кремль, вместо этого дает Москве сигнал о своем желании перезагрузить отношения между США и Россией.

После телефонного разговора президентов советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, присутствовавший во время звонка , сообщил журналистам: «Трамп рассматривает Россию как одного из важнейших партнеров Америки в торгово-экономическом направлении».

Президент Трамп, похоже, полон решимости продолжать сближение с Россией, что бы ни происходило в Украине.

И в Москве это понимают.

«Трамп не связывает дальнейший диалог России и США с урегулированием на Украине», — такой был заголовок на этой неделе в «Российской газете» — в официальном издании правительства России.

Это не значит, что Кремль полностью избавился от угрозы введения новых ограничений. Сенат США пригрозил России новыми жесткими санкциями, если Москва не начнет серьезно относиться к переговорам.

До сих пор Кремлю удавалось избегать и уклоняться от любого давления, которое было призвано заставить Москву идти на компромиссы и уступки в отношении Украины.

Кажется, Путин уверен, что сможет продолжать в том же духе и дальше".