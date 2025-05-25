Две напряженные недели укрепили позиции России, но мир в Украине ближе не стал

"Время - полтретьего ночи.
Я одиноко брожу по огромной территории Кремля, пытаясь отыскать выход — но никак его не нахожу.
Впереди маячит контрольно-пропускной пункт. Подхожу, показываю паспорт.
«Нет выхода!» — отвечает охранник. Рукой он указывает в противоположном направлении.
Я иду обратно — и в конце концов дохожу до другого КПП.
«Выхода нет!» — говорит часовой.
Я заблудился. В Кремле. Непроглядной ночью.
Чем не сцена из романа Джона Ле Карре!
Вечер выдался очень насыщенным. Приехал я еще в пять вечера. Вместе с небольшой группой журналистов меня пригласили на «мероприятие с президентом Путиным».
Что за мероприятие? Сначала в Кремле ничего не сказали. В конце концов нам сообщили, что Владимир Путин будет отвечать на вопросы.
Восемь часов спустя президент вошел в Малахитовое фойе Большого Кремлевского дворца и сел за стол.
Только план изменился. Никакой пресс-конференции. Никаких вопросов. Вместо этого в прямом эфире российского телевидения Путин выступил с заявлением, в котором предложил провести прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.
Мероприятие закончилось, на выходе из Кремлевского дворца я поворачиваю куда-то не туда… Нахожу, наконец, нужный выход, сажусь в такси — и почти сразу начинаю клевать носом.
Впрочем, как станет понятно позже, это было лишь начало захватывающего аттракциона, растянувшегося аж на две недели. За ночным заявлением в Кремле последовали обещанные мирные переговоры в Турции, а завершилось все двухчасовым телефонным разговором Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Так приблизились ли мы в итоге хоть немного к миру в Украине?
Что-то не похоже.
Несмотря на то, что обсуждение дальнейших переговоров идет с регулярным упоминанием некоего «меморандума» о «возможном будущем мире», звучит все это довольно неопределенно.
Пока что боевые действия не прекращались.
От идеи безусловного прекращения огня Россия по-прежнему отказывается. Возвращать что-либо из оккупированных украинских земель Москва тоже не намерена. Напротив, там хотят еще больше.
Так что мирный процесс в Украине сейчас немного напоминает мое ночное блуждание по Кремлю.
Выхода пока не видно.
Шаг в сторону
И все же немало за последние две недели прояснилось.
Во-первых, стало понятно, как Россия нейтрализует потенциальные угрозы и точки давления.
Критики Кремля назвали бы это по-другому: как Россия затягивает время.
10 мая — за несколько часов до вышеописанной сцены в Кремле, — после телефонного разговора с Дональдом Трампом европейские лидеры выдвинули Путину ультиматум: в течение двух дней согласиться на безусловное долгосрочное прекращение огня в Украине — или ждать введения новых сокрушительных санкций.
Еще с марта администрация Трампа призывает Россию и Украину согласиться на 30-дневное безусловное прекращение огня. Киев давно согласился. Москва — нет.
От европейского ультиматума Путин уклонился, выдвинув встречное предложение — о прямых переговорах в Турции. В Украине и в целом в Европе идею эту встретили скептически. Но этого было достаточно, чтобы успокоить Трампа и убедить его, что Россия действительно настроена на мир. Он полностью поддержал переговоры. Новые «сокрушительные» санкции были отложены.
Перед встречей в Стамбуле 16 мая Трамп активно намекал, что там может появиться Путин. Российский лидер в итоге не приехал, отправив переговорщиков уровнем пониже, которые в очередной раз отвергли идею долгосрочного прекращения огня.
Но, опять же, весьма скромных результатов переговоров было достаточно, чтобы убедить президента США в том, что прогресс есть.
Затем 19 мая состоялся телефонный разговор Трампа и Путина.
По итогам разговора Россия так и не согласилась на немедленное и полное прекращение боевых действий. Вместо этого, как сказал Трамп, «Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что еще важнее, об ОКОНЧАНИИ войны».
Но Москва уже выражает сомнения относительно того, подпишет ли она в будущем с президентом Украины Владимиром Зеленским хоть какой-то мирный договор. Уже год российские власти пытаются делегитимизировать украинского президента из-за истечения сроков его президентских полномочий.
Хотя проводить выборы в военное время напрямую запрещает Конституция Украины.
А причина военного времени — российское вторжение.
«Сядет ли Россия за стол переговоров и подпишет ли мирное соглашение с президентом Зеленским?» — спросил я в пятницу министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Вы ставите телегу впереди лошади, — ответил мне Лавров. — Сначала нужно иметь договор — а когда он будет согласован, мы будем решать. Но президент Зеленский, как неоднократно говорил президент Путин, легитимностью не обладает […] Наверное, оптимальным вариантом было бы проведение выборов…».
Уверенная Россия
Российские СМИ пришли к выводу, что за две недели дипломатические усилия Москвы позволили ей укрепить свои позиции.
«Нет сомнений в том, кто победил в этой сложной, запутанной игре в дипломатический покер. Победителем стал [президент России] Владимир Путин и Россия», — написала газета «Известия» на прошлой неделе.
«Дональд Трамп занял максимально выгодную для Москвы позицию. Он фактически поддержал российскую формулу „сначала переговоры, а потом прекращение огня", отказался ужесточить санкции против России», — написал «Коммерсант».
Один обществовед сказал «Коммерсанту»: «Дональд Трамп — по крайней мере, пока — наш идеологический партнер по некоторым вопросам. Его взгляды значительно ближе к российским, чем к европейским».
А ультрапрокремлевская «Комсомольская правда» обратилась к европейским лидерам с таким посланием: «А вас ведь предупреждали — ну не машите перед лицом медведя угрозами и ультиматумами. Не лезьте со своими условиями в чужие переговоры. Сидите себе в тамбуре и нюхайте запах нового мироустройства. Не послушали — теперь обтекайте».
Уверенность Москвы подкрепляется еще и тем, что в Украине она владеет инициативой на фронте.
Почему Трамп не оказывает давление на Россию
Еще в 2023 году Дональд Трамп обещал в случае победы на президентских выборах добиться прекращения «ужасной войны между Россией и Украиной». «Я знаю Зеленского, я знаю Путина. Все будет сделано в течение 24 часов, вот увидите», - утверждал Трамп.
Трамп занимает Овальный кабинет уже более четырех месяцев, а «ужасная война» все еще продолжается.
В редких случаях он публично упрекал Кремль и угрожал России новыми санкциями. В апреле он сказал: «В последние несколько дней у Путина не было никаких причин запускать ракеты по жилым районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, может быть, он не хочет останавливать войну, он просто водит меня за нос, и с ним нужно поступить по-другому - ввести «банковские» или «вторичные санкции»?
Но никаких дальнейших действий не последовало. Президент США, по-видимому, не желает усиливать давление на Кремль, вместо этого дает Москве сигнал о своем желании перезагрузить отношения между США и Россией.
После телефонного разговора президентов советник Путина по внешней политике Юрий Ушаков, присутствовавший во время звонка , сообщил журналистам: «Трамп рассматривает Россию как одного из важнейших партнеров Америки в торгово-экономическом направлении».
Президент Трамп, похоже, полон решимости продолжать сближение с Россией, что бы ни происходило в Украине.
И в Москве это понимают.
«Трамп не связывает дальнейший диалог России и США с урегулированием на Украине», — такой был заголовок на этой неделе в «Российской газете» — в официальном издании правительства России.
Это не значит, что Кремль полностью избавился от угрозы введения новых ограничений. Сенат США пригрозил России новыми жесткими санкциями, если Москва не начнет серьезно относиться к переговорам.
До сих пор Кремлю удавалось избегать и уклоняться от любого давления, которое было призвано заставить Москву идти на компромиссы и уступки в отношении Украины.
Кажется, Путин уверен, что сможет продолжать в том же духе и дальше".