Два года тюрьмы в РФ за школьный рисунок дочери: Германия отказывает в визе Алексею Москалёву

Яркое солнце, украинский флаг, женский жест как заслон от российских дронов, лозунг: "Нет Путину [и] войне". Рисунок шестиклассницы Маши Москалёвой облетел весь мир, именно его отец с дочерью взяли с собой "в первую очередь", покидая родину.

Сейчас Маше 15, её отец – рядом, но позади – приют и часть украденного детства: Алексей Москалёв провёл почти два года в тюрьме за "дискредитацию российской армии". После его освобождения семье удалось пересечь границу и осесть в Армении, чтобы затем пытаться выехать туда, где властям РФ будет до них не дотянуться. Пока же судьба отца-одиночки и его дочери – в подвешенном состоянии.

На днях федеральное министерство внутренних дел Германии (BMI) отклонило ходатайства Москалёвых о выдаче гуманитарной визы.

"Добродушные люди, красивый город", – в беседе с Euronews Алексей рассказал, что ереванцы иногда узнают их в магазинах, "произносят слова поддержки, радуются, что мы сейчас находимся в более безопасном месте, чем в России". При этом угрозы для россиян с антивоенными настроениями в этой республике Южного Кавказа сохраняются.

"В Армении находится российская военная база, – пояснил он. – Неоднократно были попытки похищения неугодных людей, российских оппозиционеров, тех, кто выступает против путинского режима, те, кто не захотел быть пушечным мясом. Были попытки похищения и дальнейшей переправки в России. А затем – снова уголовные дела и посадки".

Рисунок Маши Москалёвой, за который её отца почти на 2 года посадили в тюрьму

О задержании гражданина РФ Дмитрия Сетракова, скрывающегося от мобилизации в Армении, проведённом российскими силовиками военной базы РФ в армянском Гюмри, ранее рассказало отделение правозащитной организации Хельсинкской гражданской ассамблеи в Ванадзоре. СМИ Армении сообщают также по меньше мере о четырёх подобных случаях, известных с начала полномасштабной российской военной агрессии против Украины. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подверг действия Кремля критике и назвал "похищением" задержание Сетракова.

Диссиденты, оказавшиеся в более или менее лояльных к Кремлю транзитных странах, также зачастую опасаются возможной экстрадиции в Россию.

В надежде начать новую жизнь Москалёвы подали заявление на получение так называемой "гуманитарной визы" в Германии. В отличие от политического убежища, этот вид документов позволяет сразу же работать, платить налоги, что станет ценным аргументом для их дальнейшей интеграции.

"Приём в основном приостановлен"

По запросу Euronews представитель МВД ФРГ сообщил, что, несмотря на то, что в ведомстве не комментируют отдельные случаи, он может подтвердить, что новое коалиционное правительство стремится "по возможности прекратить добровольные федеральные программы приёма".

Представитель уточнил, что "до принятия решения приём в соответствии с параграфом 22. 2 Закона о пребывании (AufenthG), который разрешает въезд по политическим причинам, в основном приостановлен". Это означает, что, как правило, новые заявления на приём не принимаются и визы не выдаются. Однако в срочных случаях заявления всё ещё могут быть одобрены, но нет чётких правил, что считается исключением.

Решение, при этом, полностью остаётся за министерством, подчеркнул чиновник.

Москалёв говорит, что был потрясён, когда узнал о том, что Германия перестала выдавать и одобрять гуманитарные визы: "Мы обратились в страну, которая ассоциирует себя с демократией, свободой слова. Мы обратились не столько за помощью, сколько за защитой от произвола, творящегося в моей стране, от диктаторского режима, от репрессий, которые преследуют меня и мою дочь."

Марко Фибер, директор немецкой организации Libereco – Partnership for Human Rights, занимающейся защитой прав человека в Беларуси и Украине, назвал заявление министерства, направленное Euronews, "абсурдным".

"Аргументация МВД о том, что исключения делаются только в "особых индивидуальных случаях", абсурдна с учётом процедуры, применяемой до сих пор в отношении лиц из Беларуси. В прошлом это всегда были индивидуальные решения, при принятии которых мы тесно сотрудничали с немецкими властями. Тем не менее, в двух случаях, которыми мы сейчас занимаемся, на протяжении нескольких месяцев не происходит никаких подвижек – по-видимому, из-за вмешательства МВД", – пояснил Фибер.

У россиян нет возможности получить другую защиту в Германии, поскольку они не могут легально подать заявление о предоставлении политического убежища, а это означает, что, закрыв параграф 22.2 для россиян и белорусов, Германия лишает их возможности получить "какую бы то ни было защиту", сообщила Euronews координатор немецкой правозащитной инициативы inTransit, попросившая нас не называть её имени.

Несмотря на приостановку приёма беженцев по гуманитарным соображениям в соответствии с § 22.2, конституция Германии гарантирует право на подачу заявления на предоставление убежища, но из-за границы это сделать невозможно. Также нельзя получить убежище, если проситель находится в стране нелегально.

В любом случае процесс получения убежища сопровождается длительными сроками ожидания, во время которого проситель фактически отлучён от немецкого рынка труда. Его также ждут потенциальные сложности с доказательством оснований для преследования.

"До конца жизни мы тебе покоя не дадим"

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Кремль усилил репрессии против инакомыслия, расширив правовые инструменты, которые используются для уничтожения оппозиции.

Меры, которые раньше били по активистам и неправительственным организациям, теперь применяются и к обычным гражданам и могут привести к длительным тюремным срокам.

Возвращение в Россию для Алексея Москалёва и его дочери исключено. Во время последнего допроса в колонии сотрудник ФСБ сказал политзаключённому, что после освобождения его "в покое не оставят".

"Ты теперь будешь у нас до конца жизни на заметке. Мы будем приезжать к тебе, часто навещать, мы будем вызывать тебя к себе на допросы, будем следить в интернете, твоих аккаунтах, с кем ты переписываешься и тд. До конца жизни мы тебе покоя не дадим", – вспоминает Москалев.

После выхода из тюрьмы он не думал сразу уезжать из России, но когда, на второй день, соседка позвонила ему и сказал, что полиция пыталась вломиться в их с Машей дом, пока они с дочерью вышли за продуктами и необходимыми вещами, он понял, что угрозы сбылись. Знакомые правозащитники дали Москалёву чёткий совет: "Вам с Машей нужно срочно покинуть страну".

"Так не борются с диктатурами"

"То, что Германия, до того сделавшая самую эффективную, проверяемую и контролируемую программу защиты" по параграфу 22.2, сейчас вдруг отказывается от такой защиты россиян и белорусов, "приводит в глубокий шок и уныние", говорит Euronews координатор inTransit.

"Так не борются с диктатурами", – заявила она, добавив, что "закрытие немецкой программы – катастрофа", поскольку если, к примеру, переориентировать весь поток обращений за гуманитарными визами с Германии на Францию, сроки рассмотрения затянутся до двух лет. В России диссидентов за это время успеют задержать и посадить, а тех, кто застрял в транзитной стране, смогут экстрадировать.

"Мы выступаем за необходимость возобновления работы программы приёма и защиты по параграфу 22.2 и для семьи Москалёвых, и для остальных, кто проходит проверку и подходит под критерии программы", – продолжила координатор inTransit, приведя цифры: за время работы программы с июня 2022 года было принято всего 2600 человек (включая детей и супругов).

"Это не больше 1000 человек в год, это никаким образом не влияет на ухудшение миграционной ситуации в Германии", – подчеркнула правозащитница.

Закрытие немецкой программы – катастрофа.

Координатор организации утверждает, что власти ФРГ могут ещё больше ужесточить критерии, "хотя они и так уже были усложнены в последние годы так сильно, что получить немецкую защиту означало пройти в игольное ушко".

В inTransit, которая ведёт кампанию в поддержку гуманитарных виз, подтвердили, что в настоящее время около 300 заявлений находятся в подвешенном состоянии.

"Если Германия закрывает данную программу, то невелико тогда значение политических целей, заявляемых немецкими политиками в отношении нынешней России и в отношении противостояния войне с Украиной", – говорит координатор inTransit.

"Французская альтернатива"

Пока занимающаяся судьбой Москалёвых организация inTransit не собирается искать для Алексея и Маши другую принимающую страну, "так как нам не кажется, что Германия может просто перекинуть всю ответственность за защиту россиян под преследованием на другую страну, ту же Францию".

Надеяться, что всех должна принять Франция является примером политической безответственности и недальновидности со стороны Германии.

Активисты, работающие в разных странах, приветствуют тот факт, что Франция принимает российских диссидентов, но Париж одновременно ужесточает общую миграционную политику и, как и другие европейские страны, с осторожностью относится к вмешательству Кремля.

По данным Le Monde, с начала 2022 года Франция отклонила около 1200 запросов на визы и аккредитацию от россиян, сославшись на опасения по поводу шпионажа. Среди отклоненных запросов есть как дипломаты, бизнесмены, участники конференций, посетители культурных мероприятий, так и те, кто называют себя журналистами. Французские власти также осознают, что из-за нехватки опытного персонала Москва всё чаще полагается на "нелегалов", агентов, не защищённых дипломатическим иммунитетом и работающих за границей под вымышленными именами по долгосрочным заданиям.

Хотя по сравнению с 2023 годом количество просьб о предоставлении убежища во Франции сократилось на 44% в 2024-м, спрос на гуманитарные визы не уменьшился.

"Люди, которые не смогли за весь период полномасштабного вторжения и репрессий в России легализоваться в каких-то других странах, например, в Сербии, Грузии или Испании, теперь обращаются во Францию, где шансы на легализацию выше", – сказала Euronews Ольга Прокопьева, директор французской правозащитной группы Russie-Libertés.

Прокопьева пояснила, что одна из основных причин, по которой россияне просят политическое убежище во Франции, – это дезертирство или отказ от военной службы по убеждениям совести.

"Возможно с этим тоже связан достаточно низкий процент одобрений, потому что это сложные кейсы, – отметила правозащитница.

"Насколько нам известно, многие вынуждены уже через суд обжаловать решения французских властей", – добавила она.

Доносят не только учителя, но и ученики

Наталья Таранушенко, учительница из Подмосковья, получила французскую гуманитарную визу. Она была заочно осуждена после того, как рассказала восьмиклассникам на т. н. "уроке добра" – обязательном классном часе – правду о массовых убийствах, учинённых российской армией в Буче.

Российские официальные лица, в том числе министр иностранных дел Сергей Лавров, назвали массовые убийства в Буче "фейковой атакой", инсценированной Западом или украинскими властями. Расследования, в том числе со стороны ООН, задокументировали массовые расправы во время российской оккупации пригорода Киева. 458 жителей были убиты, многие казнены с близкого расстояния, подвергнуты пыткам, увечьям, изнасилованиям или сожжены, часто в рамках так называемых операций по "зачистке".

Таранушенко знала, что её ученики могут донести на неё властям, но, по её словам, она "не могла говорить неправду восьмиклассникам". На учительницу написали доносы два родителя школьников. В прошлом году против неё было возбуждено уголовное дело, и – как и Москалёвы – она бежала в Армению. При попытке покинуть эту страну и уехать в Черногорию она была задержана в аэропорту.

После того как несколько НПО занялись её делом и добились отказа Армении от экстрадиции, она смогла уехать во Францию, где проживает сейчас. "За мою страну мне больно и очень стыдно. И профессия моя тоже осталась а прошлом: теперь я среди правозащитников и очень горжусь этим", – сказала Таранушенко Euronews.

"Конфронтация – единственная стратегия выживания этого режима"

Несмотря на положительный опыт Таранушенко, "иммиграция [гражданами и властями ЕС] воспринимается крайне негативно", – заявил Euronews Дмитрий Захватов из НПО Action4life, зарегистрированной в Литве.

"Единственным залогом прекращения этого потока является восстановление демократии, как в Беларуси, так и в России", – пояснил адвокат, помогавший, в частности, организовать недавний выезд из страны рэпера Vacío, пострадавшего от политического преследования с попыткой насильно забрать его в армию.

Он добавил, что в противном случае "эта конфронтация будет усиливаться". Правозащитник ссылается на то, что российский режим строит свою внешнюю политику исключительно на конфронтации со своими непосредственными соседями и другими странами.

"Конфронтация – это единственный способ для выживания этого режима. По-другому он просто не умеет выживать", – заключил Захватов.