Думает это поможет? Лидер венесуэльской оппозиции отдала свою Нобелевскую медаль Трампу

Euronews 16 января, 2026 12:18

Мир 0 комментариев

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо заявила, что вручила свою медаль Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу в Белом доме и обсудила с американским лидером будущее Венесуэлы, хотя он ставит под сомнение ее способность возглавить страну.

Необычный жест Мачадо в адрес Трампа, который, как заявили в Нобелевском институте, невозможен, последовал за стремительным развитием событий в Венесуэле после дерзкой операции США, в ходе которой президент Николас Мадуро и его жена были задержаны и доставлены в Нью-Йорк две недели назад для суда по обвинениям в наркоторговле.

Мачадо сказала она журналистам у здания Капитолия в четверг, что вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира "в знак признания его исключительной приверженности нашей свободе".

Позже Трамп подтвердил в соцсетях, что Мачадо оставила медаль ему на хранение, и сказал, что для него было честью встретиться с ней. 
 
"Она замечательная женщина, которой многое пришлось пережить. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я сделал", - написал Трамп. "Прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!"

Впоследствии Белый дом опубликовал фотографию, на которой Мачадо держит медаль в большой раме, стоя рядом с Трампом в Овальном кабинете. Надпись рядом с медалью гласит: "Подарено как личный символ благодарности от имени венесуэльского народа в признание принципиальных и решительных действий президента Трампа во имя свободной Венесуэлы".

Встреча Трампа и Мачадо в четверг состоялась в то время, когда и. о. президента Делси Родригес выступала в Каракасе со своим первым посланием о положении дел в стране, а силы США в Карибском море задержали еще один попавший под санкции нефтяной танкер, который, по данным администрации Трампа, связан с Венесуэлой.

Однако будущее Венесуэлы после Мадуро остается неясным, тем более что Трамп и его главные советники неожиданно заявили о готовности работать с Родригес, которая была вице-президентом при Мадуро, а не с партией Мачадо, которая, как считается, выиграла выборы 2024 года, результаты которых Мадуро не признал.

При это Трамп также называет себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и утверждает, что будет контролировать нефтяные доходы страны.

По словам Трампа, Мачадо будет трудно возглавить Венесуэлу, потому что у нее "нет ни поддержки, ни уважения внутри страны".

Мачадо: "Мы можем рассчитывать на президента Трампа"

Еще до начала встречи в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала Мачадо "выдающимся и смелым голосом", но добавила, что сама встреча не означает, будто мнение Трампа о ней изменилось, назвав его "реалистичной оценкой".

Левитт сказала журналистам, что Трамп поддерживает проведение новых выборов в Венесуэле, "когда придет время", но не уточнила, когда, по его мнению, это может произойти.

После встречи за закрытыми дверями Мачадо поприветствовала десятки ликующих сторонников, которые ждали ее у ворот Белого дома, и останавливалась, чтобы обнять многих.

"Мы можем рассчитывать на президента Трампа", сказала она им, не вдаваясь в подробности, после чего некоторые недолго скандировали: "Спасибо, Трамп".

Позже она провела еще одну встречу за закрытыми дверями с двухпартийной группой сенаторов, сказав им, что "если в ближайшие месяцы не будет прогресса, реального прогресса в переходе власти и/или в направлении выборов, нам всем стоит обеспокоиться", сообщил сенатор-демократ из Коннектикута Крис Мерфи.

Накануне визита Мачадо в Вашингтон Норвежский Нобелевский институт, организатор Нобелевской премии сообщил, что премию мира нельзя отозвать, передать или разделить после объявления лауреата.

Депутат Европейского парламента и бывший мэр Риги Нил Ушаков отверг любую связь с возможными противоправными действиями. В комментарии агентству LETA он заявил, что, исполняя обязанности мэра, действовал строго в рамках законов и нормативных актов.

Авиакомпании обязаны компенсировать пассажирам не только стоимость билета, но и комиссию сайтов по продаже авиабилетов при отмене рейса. Такое решение в четверг вынес Суд Европейского союза, расширив права пассажиров, которые бронируют перелеты через интернет.

В США обновили инструкцию к популярной контрацептивной инъекции Depo-Provera, которую производит Pfizer. В документ добавлено прямое предупреждение о возможной связи препарата с развитием менингиомы — опухоли оболочек головного и спинного мозга.

Бывший вице-мэр Риги и экс-депутат Европарламента Андрис Америкс вновь отверг обвинения в требовании взятки. Как сообщает LETA,  заявил, что не понимает, о чем идет речь, и считает, что в деле нет ни доказательств, ни фактов. Он напомнил, что в 2024 году депутаты EP не поддержали запрос на снятие иммунитета, и тогда допускалось, что процесс в Латвии был начат с целью навредить его политической деятельности.

Совместное предприятие RB Rail разъяснило условия конкурса на страхование гражданской ответственности директоров и должностных лиц. Как сообщает LETA, в компании подчеркивают: полис D&O не будет действовать, если будет установлена умышленно нечестная или мошенническая деятельность со стороны застрахованного лица. Уголовные штрафы такая страховка также не покрывает.

Пока Европа и США спорят о будущем Гренландии, Союз Вооруженных сил Германии (DBwV) предупреждает, что "слабым местом НАТО" является остров Хийумаа, расположенный в Балтийском море.

Новый цифровой инструмент оценки психического состояния за первую неделю вызвал ажиотаж - почти тысяча жителей Латвии заполнили анкеты помощи на сайтах пяти психиатрических больниц. О запуске и первых результатах рассказали 360TV Ziņas.

