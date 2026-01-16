Думает это поможет? Лидер венесуэльской оппозиции отдала свою Нобелевскую медаль Трампу

Необычный жест Мачадо в адрес Трампа, который, как заявили в Нобелевском институте, невозможен, последовал за стремительным развитием событий в Венесуэле после дерзкой операции США, в ходе которой президент Николас Мадуро и его жена были задержаны и доставлены в Нью-Йорк две недели назад для суда по обвинениям в наркоторговле.

Мачадо сказала она журналистам у здания Капитолия в четверг, что вручила Трампу свою медаль Нобелевской премии мира "в знак признания его исключительной приверженности нашей свободе".

Позже Трамп подтвердил в соцсетях, что Мачадо оставила медаль ему на хранение, и сказал, что для него было честью встретиться с ней.



"Она замечательная женщина, которой многое пришлось пережить. Мария вручила мне свою Нобелевскую премию мира за работу, которую я сделал", - написал Трамп. "Прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!"

Впоследствии Белый дом опубликовал фотографию, на которой Мачадо держит медаль в большой раме, стоя рядом с Трампом в Овальном кабинете. Надпись рядом с медалью гласит: "Подарено как личный символ благодарности от имени венесуэльского народа в признание принципиальных и решительных действий президента Трампа во имя свободной Венесуэлы".

Встреча Трампа и Мачадо в четверг состоялась в то время, когда и. о. президента Делси Родригес выступала в Каракасе со своим первым посланием о положении дел в стране, а силы США в Карибском море задержали еще один попавший под санкции нефтяной танкер, который, по данным администрации Трампа, связан с Венесуэлой.

Однако будущее Венесуэлы после Мадуро остается неясным, тем более что Трамп и его главные советники неожиданно заявили о готовности работать с Родригес, которая была вице-президентом при Мадуро, а не с партией Мачадо, которая, как считается, выиграла выборы 2024 года, результаты которых Мадуро не признал.

При это Трамп также называет себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и утверждает, что будет контролировать нефтяные доходы страны.

По словам Трампа, Мачадо будет трудно возглавить Венесуэлу, потому что у нее "нет ни поддержки, ни уважения внутри страны".

Мачадо: "Мы можем рассчитывать на президента Трампа"

Еще до начала встречи в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала Мачадо "выдающимся и смелым голосом", но добавила, что сама встреча не означает, будто мнение Трампа о ней изменилось, назвав его "реалистичной оценкой".

Левитт сказала журналистам, что Трамп поддерживает проведение новых выборов в Венесуэле, "когда придет время", но не уточнила, когда, по его мнению, это может произойти.

После встречи за закрытыми дверями Мачадо поприветствовала десятки ликующих сторонников, которые ждали ее у ворот Белого дома, и останавливалась, чтобы обнять многих.

"Мы можем рассчитывать на президента Трампа", сказала она им, не вдаваясь в подробности, после чего некоторые недолго скандировали: "Спасибо, Трамп".

Позже она провела еще одну встречу за закрытыми дверями с двухпартийной группой сенаторов, сказав им, что "если в ближайшие месяцы не будет прогресса, реального прогресса в переходе власти и/или в направлении выборов, нам всем стоит обеспокоиться", сообщил сенатор-демократ из Коннектикута Крис Мерфи.

Накануне визита Мачадо в Вашингтон Норвежский Нобелевский институт, организатор Нобелевской премии сообщил, что премию мира нельзя отозвать, передать или разделить после объявления лауреата.