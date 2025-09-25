Дроны вновь нарушили работу аэропортов Дании

Беспилотники наблюдали в районах аэропортов Ольборга, Эсбьерга и Сёндборга, а также над авиабазой Скридструп, которая является ключевой базой Королевских ВВС Дании. Именно там дислоцированы современные истребители F-35.

Полиция Северной Ютландии подтвердила, что ночью дроны кружили в небе над Ольборгом. Свидетели отмечали, что аппараты летали с включёнными огнями. Несмотря на попытки силовиков, сбить дроны не удалось. Их операторы пока не установлены, расследование продолжается. В операции задействованы национальная полиция, спецслужбы и вооружённые силы Дании.

Правоохранители подчёркивают, что угрозы для населения или пассажиров зафиксировано не было, однако воздушное сообщение в ряде случаев пришлось временно ограничить, а несколько рейсов перенаправили в другие аэропорты. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями на сайтах авиакомпаний.