Как заявило руководство НВС, по полученной до сих пор информации, появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против Латвии, и целью дрона была не Латвия. На протяжении всего инцидента латвийская армия в сотрудничестве с партнерами из НАТО следила за ситуацией. Дрон залетел в Латвию из Белоруссии.

На вопрос, что свидетельствует о том, что дрон не был враждебен Латвии, командующий НВС Леонид Калниньш ответил, что открытой эскалации не обнаружено, более того, мониторинг ситуации не означает, что дрон был обнаружен только на месте падения. При этом была предоставлена обширная информация от иностранных партнеров, и с учетом анализа полученной информации НВС пришел к выводу, что дрон не был намеренно нацелен на Латвию.

Однако экс министр обороны Артис Пабрикс имеет отдельное мнение, которым он поделился в сети Х.

В частности, Пабрикс пишет, что ему хотелось бы понять логику принятия решений и действий командования. Но сам он придерживается четкой позиции: дрон должен был быть сбит.

Gribētos saprast komandķēdes rīcību un lēmumu pieņemšanu svētdienas incidenta sakarā, jo mans vērtējums ir viennozīmīgs, drons bija jānotriec. — Artis Pabriks (@Pabriks) September 9, 2024

Впрочем, не все комментаторы согласились с этим мнением.

-И кто бы взял на себя ответственность, если бы это был местный житель, летающий на собственном мини-аппарате? Можете ли вы отличить их друг от друга?

-Они не должны там летать, а если летят, то их надо сбивать!

-В прошлом году было много шума, когда местным жителям закрыли возможность летать. Похоже, это создало довольно большую категорию у враждебно настроенных людей. Нужно ли нам, чтобы наши граждане выступали против НВС?

-Тогда - запретите любой частный полет хотя бы за 100 км от границы. И сбивайте все, что летает.