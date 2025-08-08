Дожди просто смыли дороги: самоуправления просят помощи

Министр умного управления и регионального развития Раймондс Чударс отметил, что система отработана и, как показывает опыт прошлых лет, эффективна.

"Это подтверждает и тот факт, что самоуправления обращаются за поддержкой, и на данный момент мы располагаем достаточно полной информацией", - сказал министр.

Заявки с конкретными суммами министерство получило от Прейльского, Лудзенского, Аугшдаугавского и Алуксненского краев. Другие самоуправления еще продолжают оценивать размеры ущерба или, как, например, Ливанский край, решили справиться своими силами.

Одна из сельских дорог в Алуксненском крае после сильных ливней остается непроезжей с июля. Самоуправление обещает ее отремонтировать, но для этого потребуются значительные финансовые вложения. Необходимо объявить закупку, дождаться ее результатов и, если государственное софинансирование еще не будет выделено, договориться со строительной фирмой об отсрочке оплаты.

Небольшие повреждения устраняются сразу после их обнаружения, и на это часто идут средства, предназначенные для очистки дорог от снега зимой.

Как заявляют самоуправления, объем государственного финансирования на содержание дорог в условиях экономии сокращать нельзя.

(Lsm.lv)