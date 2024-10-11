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Дожди по всей стране: прогноз на пятницу

© LETA 11 октября, 2024 07:44

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В последний рабочий день этой недели в Латвии будет преобладать серая и дождливая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В течение дня небо будет проясняться лишь временами, во многих местах ожидается дождь, на крайнем востоке страны осадки продлятся дольше.

Ветер юго-западный, западный умеренный, на побережье сохранятся порывы ветра до 15-17 метров в секунду. На территорию страны вновь начнут поступать более прохладные воздушные массы, температура воздуха днем ​​будет почти такой же, как ночью – +12...+15 градусов.

В Риге временами с прояснениями, однако днем ​​ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха как ночью, так и днем ​​сохранится в пределах +13...+14 градусов.

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Очередной любопытный тендер: Рижская дума хочет нанять фотографов за 30 000 евро

Важно 08:19

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Центральная администрация Рижского столичного самоуправления объявила тендер на  "Фотографирование и сопутствующие услуги". И готова заплатить за хорошие снимки мэра и его приближенных аж 30 000 евро (+PVN) из денег налогоплательщиков, сообщает pietiek.com.

Центральная администрация Рижского столичного самоуправления объявила тендер на  "Фотографирование и сопутствующие услуги". И готова заплатить за хорошие снимки мэра и его приближенных аж 30 000 евро (+PVN) из денег налогоплательщиков, сообщает pietiek.com.

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В Рижской думе решились на снос еще одного памятника: Барклая де Толли снимут с постамента

Новости Латвии 08:18

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В четверг, 10 октября, Комиссия по финансам и управлению Рижской думы поддержала демонтаж и перенос памятника российскому полководцу Михаила Барклаю де Толли в парке Эспланады.

В четверг, 10 октября, Комиссия по финансам и управлению Рижской думы поддержала демонтаж и перенос памятника российскому полководцу Михаила Барклаю де Толли в парке Эспланады.

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НАТО объявило о начале ежегодных ядерных учений в Европе

Важно 08:14

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В ходе учений Steadfast Noon отрабатывается доставка ядерного оружия США из подземных хранилищ к самолетам и его установка. Маневры пройдут над Северным морем - в пространстве Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

В ходе учений Steadfast Noon отрабатывается доставка ядерного оружия США из подземных хранилищ к самолетам и его установка. Маневры пройдут над Северным морем - в пространстве Великобритании, Бельгии и Нидерландов.

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Рвота и понос! В рижской школе неизвестной инфекцией заразилось уже 90 человек: взрослые и дети

Важно 08:07

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В связи с заболеванием в Рижской вальдорфской школе зарегистрировано более 90 инфицированных, среди них как взрослые, так и дети, сообщили агентству LETA в Центре по контролю заболеваний (SPKC).

В связи с заболеванием в Рижской вальдорфской школе зарегистрировано более 90 инфицированных, среди них как взрослые, так и дети, сообщили агентству LETA в Центре по контролю заболеваний (SPKC).

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Шокирующая вспышка насилия: в центре Вильнюса ранены двое полицейских и один человек убит

Мир 08:01

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В четверг в центре Вильнюса, недалеко от площади Лукишкес, произошла стрельба, в результате которой был застрелен адвокат, а также ранены двое полицейских.

В четверг в центре Вильнюса, недалеко от площади Лукишкес, произошла стрельба, в результате которой был застрелен адвокат, а также ранены двое полицейских.

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Лиепайчанин о парковке у супермаркета: заехал, зарегистрировался — штраф!

Важно 07:56

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О драматичной ситуации рассказал наш читатель из Лиепаи: Юрий с женой - инвалидом 3-й группы - припарковался на парковке Cityparks у торгового центра Baata. Вышли из машины – пошли в торговый центр, сразу же зарегистрировали авто. Вышли из магазина раньше отведенного им регистратором времени, но на лобовом стекле бумажка от руки написанная – штраф на 30 евро. И "дворник" при это сломан.

О драматичной ситуации рассказал наш читатель из Лиепаи: Юрий с женой - инвалидом 3-й группы - припарковался на парковке Cityparks у торгового центра Baata. Вышли из машины – пошли в торговый центр, сразу же зарегистрировали авто. Вышли из магазина раньше отведенного им регистратором времени, но на лобовом стекле бумажка от руки написанная – штраф на 30 евро. И "дворник" при это сломан.

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Жуткая авария у Кекавы: прямо на дороге перевернулась фура (ВИДЕО)

Важно 07:46

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Очевидцы сообщают, что у ротационного круга возле Кекавы произошла серьезная авария - столкнулись легковая машина и грузовик.

Очевидцы сообщают, что у ротационного круга возле Кекавы произошла серьезная авария - столкнулись легковая машина и грузовик.

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