Дожди по всей стране: прогноз на пятницу

В течение дня небо будет проясняться лишь временами, во многих местах ожидается дождь, на крайнем востоке страны осадки продлятся дольше.

Ветер юго-западный, западный умеренный, на побережье сохранятся порывы ветра до 15-17 метров в секунду. На территорию страны вновь начнут поступать более прохладные воздушные массы, температура воздуха днем ​​будет почти такой же, как ночью – +12...+15 градусов.

В Риге временами с прояснениями, однако днем ​​ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха как ночью, так и днем ​​сохранится в пределах +13...+14 градусов.