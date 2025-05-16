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Дожди идут третий день: Рига уже «поплыла»? (ФОТО)

Редакция PRESS 16 мая, 2025 16:45

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Затяжные дожди в наших краях, к сожалению, не редкость. Многие рижане уже привыкли, кто как начнется дождь, так сразу стихийное бедствие. Искать пропавшие в лужах номера и объезжать затопленные участки — это водительская рутина во время сильных дождей. Нынче уже третий день практически без остановки барабанит ливень, и интересно узнать, сильно ли затопило город?

Ситуацию на столичных улицах в полной мере описывают потоки воды на Привокзальной площади. Местами они скапливаются в довольно широкие лужи. Чтобы преодолеть внезапные водные препятствия водителям приходится значительно сбавить скорость, но в целом проехать можно без серьёзного риска потерять номерной знак.

Не легче приходится и пешеходам. Укрывшись зонтами они торопятся пересечь покрытую лужами площадь и укрыться в торговом центре или на вокзале. Вода в основном скапливается там, где брусчатка просела от времени. Нужно признать - таких мест оказалось довольно много.

Конечно, до потопа еще далеко - вода главным образом затапливает крайние полосы, предусмотренные для движения общественного транспорта. Впрочем, у автобусов и троллейбусов колеса широкие, и они без особого труда преодолевают это препятствие... Но все же приходится учитывать, что из-за погодных условий общественный транспорт в Риге может ходить с задержками.

В целом, ситуация на главных магистральных улицах пока что далека от критической. Например, ни на Краста, ни на улице Кр. Валдемара нам не удалось заметить таких луж, которые водителям пришлось бы преодолевать вплавь на своих транспортных средствах. Даже на улице Дунтес возле Травматологической больницы не оказалось привычной лужи, которая обычно в сезон дождей заливает всю проезжую часть. Похоже, пока ливневая канализация справляется со своей работой.

Однако это на больших улицах. А что делается на окраинах? К сожалению, здесь ситуация уже не такая радужная. Например, в рижском районе Саркандаугава дождевая вода практически полностью залила трамвайные пути.

А если заглянуть в сторону от больших магистралей, то можно уже столкнуться с серьезными водоемами. Через которые водителям уже приходится пробираться с предельной осторожностью. Одни такой неприятно удивил в конце улицы Патверсмес. Практически сразу за ним, уже на улице Озолу, пришлось форсировать вброд еще одно не отмеченное на городских картах "озеро".

И если такие лужи образовываются на улицах, где по идее должна справляться ливневая канализация, то что говорить о дворах, где система оттока воды не предусмотрена вовсе? Местные жители всерьез задумываются о галошах, потому что иначе преодолеть эти "Великие озера" и не замочить ног невозможно.

Прогноз погоды на ближайшие дни пока особого оптимизма не вызывает. В ночь на субботу синоптики обещают продолжение затяжного дождя. Хорошая новость: днем вроде как прояснится, и даже выглянет солнце. Но в воскресенье вернется сильный дождь. Выдержит ли столичная ливневка такое испытание? Остается только надеяться, что - да.

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