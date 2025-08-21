Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новорожденная девочка оставлена на тротуаре в Риге: полиция ищет мать и свидетелей (ВИДЕО)

Редакция PRESS 21 августа, 2025 08:20

Важно 0 комментариев

19 августа этого года, около 6:10 утра, на тротуаре на улице Фестивала в Риге была обнаружена новорожденная девочка, завернутая в одеяло, сообщает Госполиция.

В ходе расследования было установлено, что 19 августа 2025 года, около 3:40, неустановленная женщина оставила ребёнка на улице. В настоящее время новорожденная девочка находится под наблюдением врачей.

Государственная полиция продолжает расследование и призывает всех, кто может предоставить полезную информацию, помочь установить родителей ребёнка.

Также Государственная полиция призывает отозваться всех, кто может располагать информацией о женщине, которая недавно была беременна, но в настоящее время не видна с ребёнком, находящимся на её попечении, и которая вызывает подозрения. Так же призывают родителей ребёнка обратиться в Государственную полицию.

Видеозаписи также могут внести существенный вклад в расследование. Полиция призывает жителей микрорайона Кенгарагас в Риге, в чьих автомобилях утром 19 августа 2025 года с 02:00 до 04:30 были включены видеорегистраторы, проверить записи и, если на них есть полезная информация (видна женщина с новорожденным ребенком на руках или женщина без ребенка), предоставить видеозаписи в полицию. Особое значение имеют видеозаписи со следующих мест в Риге:

Prūšu iela;

• Ikšķiles iela;

• Aviācijas iela;

• Festivāla iela;

• Latgales iela;

• Dubnas iela;

• Rasas iela;

• Rīgas 72. vidusskolas окрестности.

Полиция также разыскивает водителя электросамоката, который двигался по улице Авиацияс в Риге около 03:52 утра 19 августа 2025 года и ненадолго остановился на перекрёстке улиц Авиацияс и Икшкилес. Предоставленная вами информация может быть важна для расследования.

Приглашаем вас сообщить информацию по телефону 112, 28879034 или по электронной почте krpinfo@riga.vp.gov.lv. Любая информация будет полезна для расследования и будет проверена.

Анонимность гарантируется.

Государственная полиция благодарит общественность за отзывчивость и сотрудничество!

Комментарии (0) 139 реакций
