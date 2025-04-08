Дождь, снег и ветер! На Латвию движется холодный фронт с востока

В ближайшую ночь облаков будет мало, с запада их количество постепенно увеличится, но значительных осадков не ожидается. При слабом ветре воздух остынет до -1...-6 градусов, в некоторых местах на Курземском побережье температура не опустится ниже +1 градуса.

Днем будут идти дождь и снег, местами в восточной части страны образуется незначительный снежный покров. Днем, начиная с северо-запада, облачность начнет сокращаться, ближе к вечеру уже во многих местах выглянет солнце.

В первой половине дня будет дуть западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, после обеда и вечером его сменит сильный северо-западный и северный ветер. В западной и центральной частях страны ожидаются порывы ветра скоростью до 16-21 метра в секунду, на побережье - до 24 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов.

В Риге в среду утром будет облачно, днем ожидается дождь, ближе к вечеру начнет выглядывать солнце. Ночью будет дуть слабый ветер, столбики термометров опустятся до -1 градуса, местами в пригороде - до -4 градусов. Днем юго-западный ветер сменится северо-западным, который после обеда и вечером в порывах будет достигать скорости 22 метра в секунду. Максимальная температура воздуха составит +6 градусов.