Дождь приближается: погода на четверг

Небо будет преимущественно облачным, на большей части страны ожидается дождь, местами сильный, но на крайнем востоке Латвии осадков не будет. В Курземе также ожидается туман.

Южный и юго-восточный ветер будет дуть порывами со скоростью 9–14 метров в секунду, в начале ночи порывы могут достигать 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +11…+16 градусов.

Днем также во многих местах будет идти дождь. В западной части страны, где солнце сильнее прогреет воздух, возможны грозовые ливни. При слабом или умеренном южном ветре максимальная температура воздуха составит +15…+22 градуса.

В Риге ночью и утром ожидается облачная и дождливая погода, позже возможен кратковременный дождь. Ночью сохранятся порывы южного и юго-восточного ветра до 15 метров в секунду, утром и днем ветер станет слабее. Температура воздуха будет колебаться около +15 градусов, днем поднимется до +18 градусов.