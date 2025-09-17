Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Дождь кратковременный: погода на четверг

17 сентября, 2025 14:52

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг во многих районах Латвии пройдет кратковременный дождь, а между облаками выглянет солнце, прогнозируют синоптики.

Облака будут частично закрывать небо как ночью, так и днем. Больше осадков выпадет в Курземе в первой половине ночи, где пройдет сильный дождь и местами прогремит гром.

Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, местами порывами до 14 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит +8...+12 градусов, на побережье до +15 градусов. Днем воздух прогреется до +15...+19 градусов.

В Риге в четверг будет переменная облачность, возможен небольшой и кратковременный дождь, вероятность осадков увеличится к вечеру. Будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха опустится до +12 градусов ночью и +10 градусов в пригородах, а дневной максимум составит +18...+19 градусов.

«Золотой» фигурист Латвии признался в финансовых трудностях

Латвийский фигурист Денис Васильев попал в финансовые затруднения. Для лучшей подготовки к зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо он приступил к сбору пожертвований. Спортсмен указал на проблемы в Латвийской ассоциации конькобежцев (LSA), сообщает rus.tvnet.lv.

Загрузка

С вас 160 евро: мошенники стали копировать адрес CSDD?

Мошенники продолжают совершенствовать свои навыки. В этот раз они перешли на мейлы и сообщения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Российского режиссера Юрия Бутусова не разрешили похоронить на родине

В августе стало известно о гибели режиссера Юрия Бутусова. Театральный деятель  утонул 9 августа в Болгарии. И вот теперь появилась новость о похоронах 63-летнего Юрия Николаевича. СМИ сообщают, что церемония пройдет 21 сентября в Москве, на Кунцевском кладбище. А ведь ранее родные погибшего планировали захоронить урну с его прахом в Петербурге, как он и хотел. Родился он в Гатчине, но в Северной столице прожил много лет, пишет Стархит.

Гражданин Латвии задержан по подозрению в шпионаже на военных объектах в интересах России

Служба государственной безопасности (СГБ) 27 августа задержала некоего гражданина Латвии по подозрению в целенаправленном незаконном сборе сведений о латвийских военных объектах и передаче этой информации российской разведке.

Помогите, «Медуза» в беде: на грани закрытия оказалось крупнейшее российское оппозиционное издание

Настоящий крик о помощи опубликовала "Медуза" на своем портале: "Помогите, "Медуза" в беде!".

Содрать три шкуры: пять новых налогов для всей Европы

Еврокомиссия ищет средства на оборонные нужды ЕС и обслуживание своих долгов. В новом долгосрочном бюджете ЕС на 2028-2034 годы планируется ввести пять новых налогов, которые коснутся и Латвии, пишет портал Grani.lv

В ЕС согласован план отказа от временной защиты украинцев

Вместо временной защиты страны Евросоюза могут помочь украинским беженцам с возвращением домой или с получением ВНЖ на основании работы и учебы, говорится в рекомендациях Совета ЕС.

