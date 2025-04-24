Допустим, вы задолжали по счетам: кому бояться коллекторов и судебных приставов?

Вы не платите по счёту

Предположим, вы просрочили плату за парковку. Водители знают, как свирепствуют и частные, и муниципальные парковщики, выставляя штрафы за опоздание на 5-10 минут. На лобовом стекле появляется штрафная квитанция, где в конце говорится, что фирма оставляет за собой право в случае неуплаты денег в указанный срок передать долг коллекторской фирме.

Так же, без излишних сантиментов, поступают и телекоммуникационные компании. Домоуправления или поставщики коммунальных услуг хотя бы на начальном этапе идут на переговоры — c ними можно составить график погашения долга.

Однако деятельность коллекторских фирм в Латвии строго регламентируется законом. Отнять у вас собственность они не имеют права. Это может сделать только судебный исполнитель, который приравнен к должностным лицам государства. А коллекторские фирмы — это частные компании, и вся их деятельность сводится лишь к информированию.

Сначала приходит письмо с напоминанием (гонорар фирмы за эту работу не может превышать 17 евро), затем начинаются звонки. Но здесь закон четко устанавливает, что нельзя беспокоить должников по воскресеньям и праздничным дням, а также в период с 21.00 до 8.00 без предварительного согласования.

При этом угрожать возбуждением уголовного процесса с последующей конфискацией имущества коллекторы не имеют права. Они могут лишь информировать о последствиях судебного решения и деятельности судебных исполнителей.

Разумеется, речь не может идти об угрозах физической расправы, психологическом давлении на близких и друзей должника. Это уголовно наказуемое деяние. Поэтому все переговоры с коллектором лучше всего записывать на диктофон.

Также взыскатель долга не имеет права угрожать огромными штрафными санкциями. Гражданский закон предусматривает, что пеня не может превышать 10% от основной суммы долга. Если человек должен, положим, 1 000 евро, то потолок штрафов по такому долгу будет 100 евро. И точка.

Посещать должника по месту жительства он тоже не может. Для этого нужно получить его письменное согласие.

Порядок взыскания долга обычно выглядит следующим образом: коллектор в письменном виде сообщает клиенту по его декларированному адресу о наличии долга и просит заплатить. Затем должнику дается 21 день для предъявления возможных возражений (в течение этих трех недель коллектор не имеет права предпринимать каких–либо действий).

Если срок неуплаты превысил 60 дней, а с момента отправления письма прошло более 21 дня, вас могут включить в базу данных долговой истории. Это означает, что кредит как в банке, так и у фирм быстрых кредитов получить не удастся, равно как и приобрести что–либо в лизинг. Но это база данных частная и к государству не имеет никакого отношения.

У долгов, которые так и не дошли до суда, есть «срок хранения» — три года с момента их образования. После чего долг списывается — при условии, что коллектор или кредитор не сообщил или не напомнил должнику о том, что он должен. В таком случае три года начинают новый отсчет с момента последнего напоминания.

Полномочия судебных исполнителей

Только после решения суда назначается судебный исполнитель, который получает на руки исполнительный лист на взыскание долга с некоего человека. Сначала он посылает должнику на задекларированный адрес письмо с просьбой до определенного числа добровольно погасить долг, прежде чем начнется процедура принудительного взыскания.

К сумме долга при этом уже добавлена сумма судебных издержек и вознаграждения самого судебного исполнителя. Каждое подготовленное этим человеком письмо действительно стоит очень дорого. Самая дешевая «бумажка» обойдется в 36,99 евро.

Если должник вновь пытается уйти в отказ, то начинается процедура принудительного взыскания. Здесь все зависит от суммы долга и порядочности судебного исполнителя. Бывали случаи, когда за относительно небольшой долг выставлялось на продажу единственное имущество человека — его собственная (не социальная) квартира.

И у нас закон допускает возможность продажи единственного жилья, даже если там проживают несовершеннолетние дети. Зато у нас нет процедуры принудительного изъятия телевизоров, компьютеров и прочего движимого имущества.

Собственника жилья могут выселить, если суд принял решение о взыскании, а судебный исполнитель не видит возможности обратить взыскание на какую–либо собственность человека, кроме как на саму квартиру. Однако судебный исполнитель имеет право забрать и продать то жилье, в котором проживает должник.

Правда, есть нюанс: если в квартире проживают несовершеннолетние дети, то задолжавший должен уведомить об этом суд с просьбой об отсрочке исполнения приговора. Суд же обязан уведомить об этом сиротский суд. Тот извещает местное самоуправление, которое должно предоставить выселяемой семье жилье.

Блокировка банковской карточки

Чаще всего судебный исполнитель посылает письма по месту работы должника и в банк. Ведь у человека может быть несколько источников дохода. Определенные суммы с должника удерживают именно работодатель и банк, а судебный исполнитель не имеет прямого доступа к банковскому счету или заработку человека.

Однако действует правило, что после взыскания долга на руках у должника ежемесячно должно оставаться не более половины установленной в стране минимальной ежемесячной зарплаты, или 370 евро.

Такой же порядок действует в отношении пенсионеров. Но если у вас есть недвижимость, то квартира, земля или дом незамедлительно выставляются на продажу. И цена здесь будет далеко не рыночной.

Впрочем, судебный исполнитель может ограничиться только письмами в Земельную книгу и ДБДД — и на действия с имуществом будет наложен запрет. Даже техосмотр пройти не получится.

Есть ли выход?

Многие считают, что если пройти процедуру банкротства физического лица, то все долги списываются. Действительно, существует облегченная процедура банкротства. Однако для этого необходимо соответствовать ряду критериев.

Вашими долгами не могут быть штрафы, алименты или коммунальные услуги. Задолженность не должна превышать 5 000 евро. Вы должны быть получателем минимального дохода (740 евро) в течение последнего года или находиться в статусе малообеспеченного или нуждающегося в течение как минимум трех месяцев за последний год.

Кредит должен быть получен не позднее чем за три месяца до подачи заявления о списании долга и погашен в размере не менее 20%. В течение последних 12 месяцев человек должен быть задекларирован в Латвии, являться налогоплательщиком или получателем социальной помощи.

Одновременно с подачей заявления на облегченную процедуру неплатежеспособности необходимо предъявить четыре документа: справку о статусе малоимущего из социальной службы, справку о доходах за прошлый год из Службы госдоходов, а также справки из банка и из бюро кредитной информации.

Нотариус проверяет все данные и, если лицо соответствует всем критериям закона, начинает дело о неплатежеспособности. Но есть одно важное уточнение: вся эта процедура будет действовать только в отношении лиц, не имеющих движимого или недвижимого имущества. Так что вашу квартиру или машину, которая чаще всего выступает в качестве обеспечения займа, отнимут в первую очередь. Поэтому лучше не иметь никаких долгов.

Александр ФЕДОТОВ