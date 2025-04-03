Дональд Трамп ввёл пошлины против 183 стран и ЕС: до 49 процентов! (СПИСОК)

Трамп ввёл новые пошлины против всех стран. Эти меры он назвал ответными и восстанавливающими справедливость в торговле.

На импорт из Евросоюза вводятся пошлины в размере 20%, из Китая - 34%, и з Вьетнама — 46%, Тайваня — 32%, из Японии — 24%, из Южной Кореи — 25%, из Таиланда — 36%, из Швейцарии — 31%, из Индонезии — 32%, из Малайзии — 24%, из Камбоджи — 49%, из Великобритании — 10% и из Южной Африки — 30%.

LIBERATION DAY RECIPROCAL TARIFFS pic.twitter.com/ODckbUWKvO — The White House (@WhiteHouse) April 2, 2025

Против остальных стран вводятся 10%-е пошлины на все товары, импортируемые в США, и 25%-е пошлины на все импортируемые иностранные транспортные средства и автозапчасти.

В опубликованном Белым домом полном перечне пошлин перечислены 183 страны и ЕС. В приведенном списке значится Украина, но нет России, Белоруссии, Ирана, Мексики и Канады.

Новые тарифы вступят в силу с 3 апреля.