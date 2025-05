Домбровскис: страны Балтии имеют много преимуществ

Латвия, Литва и Эстония проводят соответствующую политику для укрепления устойчивости своих экономик, и у стран Балтии есть много преимуществ для привлечения и удержания инвестиций, заявил сегодня еврокомиссар Валдис Домбровскис на организованном Советом иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ) мероприятии "Beyond Borders: Investment & Security in the Baltics".