Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Должен ли водитель автобуса быть совсем трезвым? Новые штрафы могут достигать 700 евро

Редакция PRESS 10 марта, 2026 12:55

Важно 0 комментариев

Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной, экологической и региональной политике во вторник решила отправить на доработку подготовленные оппозиционной партией «Латвия на первом месте» поправки к Закону о дорожном движении. Об этом сообщает агентство LETA.

Поправки предусматривают ужесточение ответственности для водителей общественного транспорта, которых поймают за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Комиссия Сейма поручила авторам законопроекта подготовить аннотацию и привлечь к обсуждению профильные министерства, включая Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения.

Согласно предложению, водителям транспортных средств категорий D1, D, D1E, DE, а также водителям трамваев и троллейбусов будет запрещено управлять транспортом, если концентрация алкоголя в крови превышает 0,0 промилле. Сейчас закон допускает до 0,2 промилле.

«Главная идея законопроекта - установить, что автобусы, троллейбусы и трамваи нельзя водить, если концентрация алкоголя превышает 0,0 промилле», - пояснил депутат Сейма от партии «Латвия на первом месте» Эдмундс Зивтиньш.

Представитель Министерства сообщения Кристапс Залайс отметил, что при введении такого регулирования необходимо обеспечить точность измерений и корректную калибровку приборов. Также потребуется оценка соразмерности наказаний и обсуждение с медицинскими специалистами.

Поправки предусматривают более строгие штрафы. Если концентрация алкоголя составляет от 0,0 до 0,2 промилле, предлагается штраф от 20 до 42 штрафных единиц. Если показатель превышает 0,2, но не достигает 0,5 промилле, штраф может составить от 42 до 86 единиц с лишением прав на шесть месяцев. При уровне алкоголя от 0,5 до 1 промилле предлагается штраф от 86 до 140 единиц и лишение прав на один год.

Одна штрафная единица в Латвии сейчас составляет пять евро.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Загрузка

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

