Должен ли водитель автобуса быть совсем трезвым? Новые штрафы могут достигать 700 евро

Поправки предусматривают ужесточение ответственности для водителей общественного транспорта, которых поймают за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Комиссия Сейма поручила авторам законопроекта подготовить аннотацию и привлечь к обсуждению профильные министерства, включая Министерство внутренних дел и Министерство здравоохранения.

Согласно предложению, водителям транспортных средств категорий D1, D, D1E, DE, а также водителям трамваев и троллейбусов будет запрещено управлять транспортом, если концентрация алкоголя в крови превышает 0,0 промилле. Сейчас закон допускает до 0,2 промилле.

«Главная идея законопроекта - установить, что автобусы, троллейбусы и трамваи нельзя водить, если концентрация алкоголя превышает 0,0 промилле», - пояснил депутат Сейма от партии «Латвия на первом месте» Эдмундс Зивтиньш.

Представитель Министерства сообщения Кристапс Залайс отметил, что при введении такого регулирования необходимо обеспечить точность измерений и корректную калибровку приборов. Также потребуется оценка соразмерности наказаний и обсуждение с медицинскими специалистами.

Поправки предусматривают более строгие штрафы. Если концентрация алкоголя составляет от 0,0 до 0,2 промилле, предлагается штраф от 20 до 42 штрафных единиц. Если показатель превышает 0,2, но не достигает 0,5 промилле, штраф может составить от 42 до 86 единиц с лишением прав на шесть месяцев. При уровне алкоголя от 0,5 до 1 промилле предлагается штраф от 86 до 140 единиц и лишение прав на один год.

Одна штрафная единица в Латвии сейчас составляет пять евро.