Договариваться нельзя! Протестующие перевозчики под подозрением

Совет получил заявление АТД 12 сентября. В настоящее время СК проверяет предоставленную в заявлении информацию для принятия решения о необходимости дальнейших действий.

Кроме того, в понедельник, 15 сентября, СК направил перевозчикам письмо, напомнив, что в соответствии с требованиями Закона о конкуренции запрещено обмениваться коммерчески важной информацией, например, о ценах, объемах, долях рынка, будущих стратегиях и тому подобном или договариваться о скоординированных действиях на рынке.

При этом в СК пояснили, что перевозчикам, в том числе через ассоциацию, не запрещено выражать мнение об общих проблемах отрасли или обращаться с жалобой в госструктуры.

Как сообщалось, акция протеста пассажирских перевозчиков "Один час без общественного транспорта" во вторник повлияла в общей сложности приблизительно на 165 рейсов региональных автобусов и 5000 пассажиров, рассказал агентству ЛЕТА председатель правления АТД Янис Лапиньш.

По обобщенной перевозчиками информации, всего был отменен 51 рейс и с задержкой выполнено 112 рейсов. Перевозчики отметили, что акция в целом прошла спокойно, пассажиры проявили отзывчивость и понимание. В отдельных неотложных случаях была организована доставка пассажиров в выбранный пассажиром пункт назначения с использованием альтернативных вариантов.

До сих пор к перевозчикам не обращался ни один пассажир, который просил бы возместить ущерб.

В акции протеста приняли участие все пассажирские перевозчики, которые изначально планировали сделать это, - девять из имеющихся в Латвии 11 пассажирских перевозчиков, которые выполняют в том числе рейсы региональных автобусных маршрутов.

В свою очередь, Лапиньш отметил, что во время акции протеста АТД следила за ситуацией на автовокзалах и заметила, что люди были недовольны.

Глава АТД отметил, что дирекция проанализирует все случаи отмены или задержки рейсов и применит штрафы. По его словам, минимальная сумма за нарушение составляет примерно 70 евро, но чем больше нарушений, тем сумма больше.

Отвечая на вопрос, возможен ли какой-либо компромисс с перевозчиками, Лапиньш подчеркнул, что, по мнению АТД, перевозчики должны продолжать выполнять обязательства по заключенным договорам, но параллельно продолжатся переговоры.