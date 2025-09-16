Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 16. Сентября Завтра: Asja, Asnate, Dags
Доступность

Договариваться нельзя! Протестующие перевозчики под подозрением

Редакция PRESS 16 сентября, 2025 17:18

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Совет по конкуренции (СК) рассматривает заявление Автотранспортной дирекции (АТД), в котором обращается внимание на возможность запрещенных договоренностей между перевозчиками и злоупотребления коллективным доминирующим положением, в том числе в вопросе проведения общей акции протеста, сообщили агентству ЛЕТА в СК.

Совет получил заявление АТД 12 сентября. В настоящее время СК проверяет предоставленную в заявлении информацию для принятия решения о необходимости дальнейших действий.

Кроме того, в понедельник, 15 сентября, СК направил перевозчикам письмо, напомнив, что в соответствии с требованиями Закона о конкуренции запрещено обмениваться коммерчески важной информацией, например, о ценах, объемах, долях рынка, будущих стратегиях и тому подобном или договариваться о скоординированных действиях на рынке.

При этом в СК пояснили, что перевозчикам, в том числе через ассоциацию, не запрещено выражать мнение об общих проблемах отрасли или обращаться с жалобой в госструктуры.

Как сообщалось, акция протеста пассажирских перевозчиков "Один час без общественного транспорта" во вторник повлияла в общей сложности приблизительно на 165 рейсов региональных автобусов и 5000 пассажиров, рассказал агентству ЛЕТА председатель правления АТД Янис Лапиньш.

По обобщенной перевозчиками информации, всего был отменен 51 рейс и с задержкой выполнено 112 рейсов. Перевозчики отметили, что акция в целом прошла спокойно, пассажиры проявили отзывчивость и понимание. В отдельных неотложных случаях была организована доставка пассажиров в выбранный пассажиром пункт назначения с использованием альтернативных вариантов.

До сих пор к перевозчикам не обращался ни один пассажир, который просил бы возместить ущерб.

В акции протеста приняли участие все пассажирские перевозчики, которые изначально планировали сделать это, - девять из имеющихся в Латвии 11 пассажирских перевозчиков, которые выполняют в том числе рейсы региональных автобусных маршрутов.

В свою очередь, Лапиньш отметил, что во время акции протеста АТД следила за ситуацией на автовокзалах и заметила, что люди были недовольны.

Глава АТД отметил, что дирекция проанализирует все случаи отмены или задержки рейсов и применит штрафы. По его словам, минимальная сумма за нарушение составляет примерно 70 евро, но чем больше нарушений, тем сумма больше.

Отвечая на вопрос, возможен ли какой-либо компромисс с перевозчиками, Лапиньш подчеркнул, что, по мнению АТД, перевозчики должны продолжать выполнять обязательства по заключенным договорам, но параллельно продолжатся переговоры.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:45 16.09.2025
Медики требуют 133 млн евро на зарплаты
Bitnews.lv 26 минут назад
АвтоВАЗ сокращает рабочую неделю до марта 2026
Bitnews.lv 1 час назад
ЕС готовит пошлины на израильские товары из-за войны в Газе
Bitnews.lv 2 часа назад
В Латвии за неделю зафиксировано пять смертей от Covid-19
Bitnews.lv 2 часа назад
Япония: латвийской слонихе Зузе — 35 лет
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: внимание, водители, в центре столицы перекроют две улицы!
Sfera.lv 4 часа назад
Эстония: «когда у собаки есть будка и миска, ошейник, луна и в желудке сосиска…»*
Sfera.lv 5 часов назад
Латвия: сплошные убытки…
Sfera.lv 6 часов назад

Трамп: Зеленский будет вынужден заключить соглашение с Россией

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден заключить соглашение о прекращении огня с Россией. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает агентство УНИАН со ссылкой на Clash Report.

Читать
Загрузка

Каждый раз может стать последним: латвийский медик в Украине

Важно 19:02

Важно 0 комментариев

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

В Украине сложилась драматическая ситуация из-за российских дронов складывается не только в окопах, но и в моменты, когда раненых солдат вывозят с поля боя или перевозят в больницу. Оснащённые тепловизорами, эти летающие орудия смерти теперь угрожают каждому — и днём, и ночью. Медик украинской армии из Латвии Сармите Цирула рассказала LSM, что осознаёт: каждая эвакуация может стать последней.

Читать

Зеленский призвал Трампа «занять четкую позицию» по России

Мир 18:54

Мир 0 комментариев

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

В преддверии возможной встречи с Трампом украинский президент призвал его занять четкую позицию по вопросу о гарантиях безопасности и санкций против России. Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским на следующей неделе в Нью-Йорке. Об этом заявил во вторник, 16 сентября, в Тель-Авиве госсекретарь США Марко Рубио.

Читать

Не зовите меня мужчиной даже чтобы спасти: гендерные новости из Англии

Важно 18:42

Важно 0 комментариев

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Королевская яхтенная ассоциация Великобритании запретила употреблять на проводимых ею мероприятиях все слова с корнем man (по-английски означает и "человек", и "мужчина") как оскорбительные для женщин и небинарных людей, ибо недостаточно инклюзивные, пишет The Telegraph.

Читать

Дают три дня на размышления: медики угрожают протестами

Важно 18:41

Важно 0 комментариев

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) требует до 19 сентября, когда состоится заседание Национального совета по трехстороннему сотрудничеству, принять решение о выделении дополнительных денег отрасли здравоохранения, в том числе на увеличение зарплат работников, а в противном случае обещает начать процедуру коллективного спора об интересах, заявили в ЛПРЗСУ.

Читать

Деньги обесценились: строители требуют повышения зарплат

Бизнес 18:31

Бизнес 0 комментариев

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Профсоюз работников строительной отрасли Латвии (Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība — LBNA) выступил с предложением повысить минимальную зарплату для всех работников строительной сферы.

Читать

Тяжелая работа! Уже второй советник министра не продержался и месяца

Важно 18:25

Важно 0 комментариев

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Советник министра сообщения Атиса Швинки (P) по вопросам стратегической коммуникации, главный редактор журнала Teātra Vēstnesis Дидзис Руиценс, покинул должность менее чем через месяц после назначения — он работал на этом посту с 18 августа.

Читать