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Дочь Жизель Пелико: «Мой отец должен умереть в тюрьме»

© BBC 12 января, 2025 14:12

Мир 0 комментариев

Дочь Жизель и Доминика Пелико, ставших главными действующими лицами крупнейшего в истории Франции судебного процесса о сексуальном насилии, Каролин Дариан дала интервью Би-би-си и заявила, что хочет, чтобы ее отец умер в тюрьме.

В декабре 2024 года Доминик Пелико был приговорен к 20 годам тюрьмы за систематическое насилие над своей женой Жизель, которую он предварительно накачивал транквилизаторами. Он приглашал десятки посторонних мужчин для сексуальных надругательств над ней.

Судебный процесс над ним длился несколько месяцев и привлек внимание не только во Франции, но и во всем мире.

В эфире программы Today на BBC Radio 4 Каролин Дариан рассказала, как однажды вечером ей позвонила мать, и этот звонок изменил всю ее жизнь.

«Она объявила мне, что тем утром узнала, что [мой отец] Доминик накачивал ее наркотиками в течение 10 лет, чтобы разные мужчины могли ее насиловать», — вспоминает 46-летняя Дариан.

«В тот момент моя обычная жизнь закончилась. Помню, я кричала, плакала и даже оскорбляла его, — вспоминает она. — Это было похоже на землетрясение, на цунами».

В интервью Би-би-си Дариан сказала, что ее отец «должен умереть в тюрьме» за содеянное.

«Он опасный человек и не должен выйти оттуда никогда и ни за что», — считает Каролин.

Она подчеркивает, что он прекрасно понимал, что творит, и его нельзя считать психически больным.

После того как Жизель позвонила дочери с новостями, изменившими жизнь всей семьи, Кэролайн вместе с братьями Флорианом и Давидом отправилась на юг Франции, где жили их родители, чтобы поддержать мать.

Им всем предстояло осознать, что их муж и отец оказался «одним из худших сексуальных хищников за последние 20 или 30 лет», сказала Дариан в интервью Би-би-си.

Но это, как оказалось, было еще не самым страшным, вспоминает она. Ее мир снова рухнул, когда ее вызвали в полицию и показали две фотографии, на которых была изображена женщина, лежащая на кровати и одетая только в футболку и нижнее белье.

Каролин не сразу узнала себя на фото. По ее словам, с ней произошел эффект диссоциации, когда защитный механизм заставляет человека воспринимать происходящее с ним отстраненно, как будто это происходит с кем-то другим.

Каролин вспоминает, что на фотографии она лежала на левом боку, так же, как лежала ее мать на всех снимках с насилием. Это сбило ее с толку, но офицер полиции указал, что у женщины на фото такая же родинка на щеке, как у нее.

По словам Дариан, она убеждена, что отец накачал ее наркотиками и тоже подверг насилию, но у нее нет доказательств.

В ходе расследования Доминик Пелико категорически отрицал это, хотя путался в показаниях, давая объяснение происхождению фотографий дочери.

«Я знаю, что он накачал меня наркотиками, вероятно, чтобы изнасиловать, но у меня нет никаких доказательств, — говорит Каролин Дариан. — И это касается стольких жертв. Им не верят, потому что нет доказательств. Их не слушают, не поддерживают», — говорит она.

После жуткой истории родителей Каролин Дариан решила посвятить свою жизнь борьбе с «химическим подчинением».

Она написала книгу под названием «Я никогда больше не буду называть его папой».

В ней Каролин рассказывает о травме, которую переживает ее семья, и исследует тему применения лекарственных препаратов, которые, как правило, сначала берут из семейной аптечки — это обычные обезболивающие или успокоительные.

При этом жертва почти всегда знает своего обидчика, потому что он долго был рядом. Это угроза, пришедшая изнутри, говорит Дариан.
По ее словам, теперь ей надо разобраться, как жить дальше, зная, что она одновременно дочь и мучителя и жертвы. Она называет это «ужасным бременем».

Из ее памяти уходят воспоминания о детстве, проведенном рядом с человеком, которого сейчас она только по привычке иногда называет своим отцом.

«Когда я оглядываюсь назад, я действительно не помню отца, которым, как мне казалось, он был. Я смотрю и вижу преступника, сексуального преступника», — поделилась она в интервью.

Что касается Жизель Пелико, то, по словам Каролин, она измотана судебным процессом, но выздоравливает во всех смыслах.

Сама Каролин находит силы идти вперед в своем муже, 10-летнем ребенке и в своих братьях, которые очень поддержали и ее и мать, когда они решились придать огласке свою историю.

Вместе с Домиником Пелико судили еще 50 мужчин, которых он находил в интернете и приглашал домой для сексуального насилия над его женой, которая почти все время находилась под действием седативных средств и не понимала, что с ней происходит.

Они все получили тюремные сроки от трех до 15 лет. Но дети Жизель Пелико считают эти приговоры слишком мягкими.

Полиции удалось установить 92 эпизода изнасилований, совершенных 72 мужчинами. Личности 22 человек установить не удалось.

Схема Доминика Пелико работала более 10 лет, пока в 2020 году он не попался за съемкой видео под юбками женщин в торговом центре.
Охранник передал его полиции, которая в ходе разбирательств по этому эпизоду обнаружила в компьютере и в телефоне Пелико сотни фотографий и видео, на которых его жена в почти безсознательном состоянии подвергалась насилию со стороны незнакомцев.

Помимо проблем сексуализированного насилия процесс над Пелико привлек внимание к менее известной, но очень серьезной проблеме «химического подчинения».

Об этом виде насилия до сих пор известно не так много, так как его жертвы обычно не помнят, что именно с ними произошло.

О насилии над собой Жизель Пелико узнала только в 2020 году. Сейчас ей 72 года.

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