Добровольцев приглашают в армию: новый призыв стартует в июле

Планируется набрать 1470 человек на 11-месячную военную службу в подразделениях Национальных вооружённых сил и до 700 человек — на пятилетнюю службу в Земессардзе. Служба будет проходить в Адажи, Лиелварде, Алуксне, Лузнаве и Скрунде.

Если добровольцев окажется недостаточно, 21 января будет проведён отбор по жребию. После завершения службы предусмотрена компенсация 1100 евро «на руки», а также возможность бесплатного обучения в государственных вузах и колледжах.

Подать заявку можно тут: https://www.klustikaravirs.lv/valsts-aizsardzibas-dienests