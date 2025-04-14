Для улучшения результатов экзаменов не сделано «абсолютно ничего»? Министерство не согласно

В качестве факторов, влияющих на показатели школьников на централизованных экзаменах, в министерстве назвали изменения в содержании образования, различный подход к оценке в школах, недостаточное обеспечение учебными материалами, недостаточную доступность консультаций, недостаточно индивидуализированный учебный процесс, трудности с языком и последствия пандемии. На эти проблемы ранее указывали и отраслевые организации.

"Неправда, что не делалось абсолютно ничего", - заявила журналистам в понедельник заместитель госсекретаря МОН Кристине Ниедре-Латхере, упомянув о налаженном диалоге с самоуправлениями, в результате чего те сформировали индивидуализированную систему поддержки школьников, которые имели риск провалить централизованные экзамены, сказала Ниедре-Латхере.

Из ее слов следует, что "заморозка" порога сдачи экзаменов еще на один год рассматривалась министерством еще в начале этого учебного года как один из многочисленных сценариев, однако это не более чем попытка найти стратегическое решение, поскольку каждому школьнику необходимо обеспечить индивидуальный подход и целевую поддержку.

"Мы поняли, что система, основанная только на доступности европейских структурных фондов, определенно не стала бы ни систематическим, ни результативным в долгосрочной перспективе [решением]", - сказала Ниедре-Латхере.

Перечислив запланированные меры поддержки школьников и педагогов, представитель ведомства упомянула о введении выравнивающего учебного года. Сейчас трехлетние программы профобразования можно освоить только после получения основного образования. МОН предлагает изменить этот порядок: позволить учиться по этим программам школьникам, не сдавшим один экзамен, которые могли бы параллельно осваивать предмет, по которому им не хватает знаний.

Неудачливых выпускников основной школы могли бы принять как минимум семь профессиональных училищ, в которых можно освоить такие профессии, как парикмахер, сварщик, помощник повара и специалист по деревообработке.

С таким предложением МОН выступило еще в конце 2023 года, но реализация замысла задержалась. Теперь МОН намерено осуществить его с 2026/2027 учебного года.

"Эту задачу невозможно было выполнить за очень короткий период времени", - признала представитель ведомства.

Как сообщалось, за месяц до централизованных экзаменов в 9-х классах МОН решило и в этом году не повышать минимальный порог для сдачи централизованных экзаменов в 9-х классах и сохранить его на уровне 10%.