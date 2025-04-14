Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 22. Апреля Завтра: Armanda, Armands
Доступность

Для улучшения результатов экзаменов не сделано «абсолютно ничего»? Министерство не согласно

© LETA 14 апреля, 2025 16:36

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

Министерство образования и науки (МОН) не согласно с тем, что не было сделано "абсолютно ничего" для улучшения показателей учеников 9-х классов на централизованных экзаменах.

В качестве факторов, влияющих на показатели школьников на централизованных экзаменах, в министерстве назвали изменения в содержании образования, различный подход к оценке в школах, недостаточное обеспечение учебными материалами, недостаточную доступность консультаций, недостаточно индивидуализированный учебный процесс, трудности с языком и последствия пандемии. На эти проблемы ранее указывали и отраслевые организации.

"Неправда, что не делалось абсолютно ничего", - заявила журналистам в понедельник заместитель госсекретаря МОН Кристине Ниедре-Латхере, упомянув о налаженном диалоге с самоуправлениями, в результате чего те сформировали индивидуализированную систему поддержки школьников, которые имели риск провалить централизованные экзамены, сказала Ниедре-Латхере.

Из ее слов следует, что "заморозка" порога сдачи экзаменов еще на один год рассматривалась министерством еще в начале этого учебного года как один из многочисленных сценариев, однако это не более чем попытка найти стратегическое решение, поскольку каждому школьнику необходимо обеспечить индивидуальный подход и целевую поддержку.

"Мы поняли, что система, основанная только на доступности европейских структурных фондов, определенно не стала бы ни систематическим, ни результативным в долгосрочной перспективе [решением]", - сказала Ниедре-Латхере.

Перечислив запланированные меры поддержки школьников и педагогов, представитель ведомства упомянула о введении выравнивающего учебного года. Сейчас трехлетние программы профобразования можно освоить только после получения основного образования. МОН предлагает изменить этот порядок: позволить учиться по этим программам школьникам, не сдавшим один экзамен, которые могли бы параллельно осваивать предмет, по которому им не хватает знаний.

Неудачливых выпускников основной школы могли бы принять как минимум семь профессиональных училищ, в которых можно освоить такие профессии, как парикмахер, сварщик, помощник повара и специалист по деревообработке.

С таким предложением МОН выступило еще в конце 2023 года, но реализация замысла задержалась. Теперь МОН намерено осуществить его с 2026/2027 учебного года.

"Эту задачу невозможно было выполнить за очень короткий период времени", - признала представитель ведомства.

Как сообщалось, за месяц до централизованных экзаменов в 9-х классах МОН решило и в этом году не повышать минимальный порог для сдачи централизованных экзаменов в 9-х классах и сохранить его на уровне 10%.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Мы больше не потерпим!» Жители Латвии восстали против строительства ветропарков

Важно 20:50

Важно 0 комментариев

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Жители Цесисского края выступают против планируемого строительства ветропарков в четырёх волостях. Они убеждены, что присутствие генераторов не только испортит ландшафт, но и нанесёт ущерб природе и приведёт к финансовым потерям для государства, сообщает «360 Ziņas».

Читать
Загрузка

Прорусская, разношерстная и нынешняя: какие коалиции возможны после выборов в Рижскую думу

Новости Латвии 20:46

Новости Латвии 0 комментариев

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

"На прошлой неделе были опубликованы рейтинги партий в Риге, составленные SKDS. Некоторые комментаторы уже выразили сомнения в их точности. В опросе приняли участие лишь 555 респондентов, среди которых почти треть не знала, за кого будет голосовать", - пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать

Завтра США предложат Украине и Европе признать Крым российским: The Washington Post

Важно 20:40

Важно 0 комментариев

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

В среду в Лондоне украинские и европейские официальные лица столкнутся с быстро развивающимся предложением США, согласно которому в рамках мирного соглашения предполагается признать незаконную аннексию Крыма Россией и заморозить линию фронта, сообщают несколько источников, знакомых с внутренними обсуждениями, сообщает The Washington Post.

Читать

«Какого черта я снова буду платить, если нам говорят, что airBaltic процветает?» Крик души налогоплательщика

Латышские СМИ 20:34

Латышские СМИ 0 комментариев

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Проблемы AirBaltic ни для кого не секрет, и теперь, когда в СМИ снова появилась информация о том, что может потребоваться помощь государства или налогоплательщиков, граждане обеспокоены и, откровенно говоря, рассержены. Один смелый человек также выразил свои чувства, позвонив в программу «На линии» на канале TV24.

Читать

«Что он там, детский сад собирается открывать?» У соседа Кариньша возникли нехорошие подозрения

Важно 20:18

Важно 0 комментариев

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

В программу Bez Tabu обратился житель Рои, выразив обеспокоенность тем, что рядом с недвижимостью бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша установлены искусственные дорожные неровности (так называемые «лежачие полицейские»), которые, по его мнению, нецелесообразны и, возможно, были возведены благодаря служебному положению экс-премьера.

Читать

Киберпанк по-латвийски: ученые предлагают изготавливать импланты для костей из дерева

Наука и технологии 20:15

Наука и технологии 0 комментариев

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Возможно, в будущем импланты для укрепления костей человека будут изготавливать не из металла, а из дерева. Над этим уже работают ученые в Латвийском государственном институте химии древесины. Оказывается, у имплантов из такого материала есть целый ряд преимуществ, рассказывает программа LSM+ «Новый день».

Читать

Орущий мужик с голым писюном: легендарный фасад в Риге «украсила» сомнительная статуя (ФОТО)

Важно 20:09

Важно 0 комментариев

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Рижская дума собирается рассмотреть вопрос установки произведения искусства Айгара Бикше на фасаде здания в стиле модерн. Власти пояснили, что скульптура была размещена без необходимого согласования, поэтому предстоит оценить ситуацию и провести проверку.

Читать