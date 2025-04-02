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Для наземного транспорта: Банк Латвии выдал лицензию ещё одной страховой компании

© LETA 2 апреля, 2025 15:03

Новости Латвии 0 комментариев

Надзорный комитет Банка Латвии в среду выдал лицензию новой компании страхования рисков "Sincera Insurance", сообщили в пресс-службе центрального банка.

"Sincera Insurance" выдана лицензия на страхование наземных транспортных средств (KASKO), кроме железнодорожного транспорта, и различных финансовых убытков.

Рассмотрев поданные документы, Банк Латвии постановил, что "Sincera Insurance" соответствует требованиям закона о страховании и перестраховании, на основании которого выдаются лицензии на страховую деятельность.

Согласно данным "Firmas.lv", в правление "Sincera Insurance" входят Павел Максимов и Инна Виленская, а в совет - Артем Большаков, Дмитрий Зазнов и Илья Арефьев, который в настоящее время также является председателем правления компании по управлению инвестициями "Vairo".

"Sincera Insurance" зарегистрирована 22 октября 2024 года, ее основной капитал составляет 3,5 млн евро. Единственным владельцем компании является АО "Discover Car Hire".

В свою очередь владельцами "Discover Car Hire" являются ООО "IDEAI" (96,81%), Большаков (0,67%), Игорь Ноженко (0,67%), Виленская (0,67%), Зазнов (0,67%) и сама "Discover Car Hire" (0,5%). Владельцами компании "IDEAI" являются Зазнов (30%), Большаков (30%), Эдуард Золотухин (13,33%), Виленская (13,33%) и Ноженко (13,33%).

В 2023 году оборот "Discover Car Hire" составил 68,037 млн евро, прибыль - 11,81 млн евро.

Таким образом, теперь в Латвии будет пять лицензированных компаний по страхованию рисков - "Balcia Insurance", "Balta", "Baltijas apdrošināšanas nams", "BTA Baltic Insurance Company" и "Sincera Insurance". Также в Латвии действуют филиалы нескольких иностранных страховых компаний.
 

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