Семейное пособие: кому положено и сколько?

Семейное пособие

Если в семье дети от 1 года до 20 лет

Семейное пособие выплачивается семьям, где воспитываются дети в возрасте от 1 года до 16 лет, независимо от того, учатся они или нет. Если же ребенок продолжает среднее или профессиональное образование, то пособие выплачивает и далее – вплоть до 20 лет.

На сумму, которую выплачивает государство ежемесячно в качестве государственного семейного пособия, влияет общее число детей, рожденных и воспитываемых родителем или опекуном, который получает пособие, в том числе приемных детей.

При назначении и расчете пособия не учитываются дети, за которых прекращена выплата пособия по причине их возраста и преждевременно умершие дети, а также дети, опеки над которыми лишены родители.

ВНИМАНИЕ! Семейное пособие выплачивается исключительно на тех детей, включая приемных, которые воспитываются в семье в момент назначения пособия...

Размер пособия

Зависит от числа детей в семье

Размер семейного пособия составляет:

* 25 евро в месяц на одного ребенка;

* 100 евро на двоих детей (по 50 евро на каждого);

* 225 евро на троих детей (75 евро на каждого);

* по 100 евро на каждого ребенка, если в семье четверо и более детей.

160 евро в месяц – семейное пособие на каждого ребенка с инвалидностью, оно выплачивается до 20 лет независимо от того, учится ребенок или нет...

Выгоднее - договориться

Пособие можно увеличить

Порой в семье пособие на одного ребенка получает один родитель, на второго – другой: если родители расстались и «поделили» детей или у пары дети от предыдущих браков. В таких случаях надо посчитать, что выгоднее – делить детей или договориться.

Семьям с двумя и более детьми выгоднее «переписать» пособие на одного из родителей – ведь с числом детей резко возрастает ежемесячный размер помощи. Например, пособие на одного ребенка составляет 25 евро, на двоих - уже 100. Если получателем пособия на обоих детей будет записан один родитель, то помощь составит 100 евро в месяц, или по 50 на каждого, а не по 25, как в случае, когда один ребенок «приписан» к маме, другой – к папе.

Так что родителям рекомендуется решить, кто из них будет получать семейное пособие – мама или папа. Для увеличения общего размера пособия должен быть один получатель.

Аналогично с пособием на детей от других браков. Один из супругов с согласия второго супруга может получать семейное государственное пособие на всех совместно воспитываемых детей, а не только на своих биологических, если он уже получает семейное пособие на своих детей...

Если супруги пришли к соглашению - что делать? Супруг, получающий пособие на своего ребенка, должен подать в Государственное агентство социального страхования (VSAA) заявление о добровольном отказе от дальнейшей выплаты пособия на ребенка или нескольких. А другому супругу надо подать заявление на получение пособия на этих детей. Это надо сделать одновременно.

Однако пара с детьми, которые не являются совместными, живущая в незарегистрированном браке, не может использовать эту норму.

(!) Дети в приемных семьях после 18 лет могут сами получать семейное пособие.

Государственное семейное пособие можно запросить в течение 24 месяцев со дня получения права на пособие - когда ребенку исполнится один год. Если этот срок пропущен, то пособие выплачивается не более чем за предыдущие 24 месяца со дня обращения за пособием...

От рождения и старше

И другие виды поддержки

Семьям с детьми выплачиваются несколько видов государственных пособий – в разное время, в зависимости от возраста ребенка. Это:

- материнское пособие - в период беременности и после родов;

- материнское и отцовское пособия - по уходу за ребенком;

- родительское пособие (с 2025 года);

- семейное пособие;

- разовое пособие по случаю рождения ребенка;

- пособие по уходу за ребенком-инвалидом, независимо от числа детей в семье.

V Вот, к примеру, размеры некоторых государственных пособий, которые не зависят от заработка и страхового стажа родителей.

* Государственное пособие по случаю рождения ребенка (разовое) - 421,17 евро за каждого ребенка.

Также местные самоуправления имеют право своим решением поздравить новорожденного определенной суммой:

Рига – 150 евро (разовое пособие);

Юрмала – 1 000 евро;

Резекне – 720 евро, если в городе задекларированы оба родителя, 360 – если один;

Даугавпилс - 500 евро;

Лиепая – 300 евро, если двойня – по 350 каждому, если тройня – по 500 евро каждому малышу.

* Пособие по уходу за ребенком назначается одному из родителей или опекунов до достижения ребенком полутора и двух лет:

- до полутора лет размер помощи - 171 евро в месяц;

- от полтора до двух лет - 42,69 евро в месяц...

С 2025 года

Что нового?

* Родительское пособие. С 1 января по 31 декабря 2025 года лицу, которое во время получения родительского пособия работало или получало доходы как самозанятое лицо и не находилось в отпуске по уходу за ребенком, родительское пособие будет выплачиваться в размере 75% от размера начисленного пособия.

* Пособие по уходу за ребенком с инвалидностью. Размер пособия по уходу за ребенком с инвалидностью с января увеличился с 313,43 до 413,13 евро...

Детям пора дать больше

Минблаг говорит о повышении

Несмотря на то что с 2022 года изменился порядок выплаты семейных пособий и размер помощи увеличился для семей с двумя и более детьми, родители считают помощь государства недостаточной. 25 евро на одного ребенка в месяц и даже 100 евро на двоих – это слишком мало в наше время, когда цены растут не по дням, а по часам: на еду, лекарства, транспорт, на коммунальные услуги.

Кто следит за информацией, знает, что Министерство благосостояния ЛР в 2024 году планировало увеличить ряд пособий с 2025 года:

- по рождению ребенка — с 421 до 730 евро;

- государственное семейное пособие — с 25 до 50 евро за первенца или же до 30 евро, но с последующим повышением за каждого следующего ребенка и выплатами также за детей от 16 до 20 лет независимо от того, какого рода образование дети получают;

- пособие по уходу за ребенком выплачивать до полутора лет, а сумму повысить до 377 евро в месяц (пока в среднем 132 евро в месяц). Еще с 2003 года выплата по уходу за ребенком до полутора лет составляет 171 евро в месяц, а в период от полутора до двух лет - 42,69 евро.

Минблаг предлагал привязать сумму выплат к среднему доходу по стране, установив размер пособия на ребенка до полутора лет на уровне 50% от среднего дохода, увеличив его до 422 евро.

Но наступил 2025 год, а размер пособий на детей не изменился, несмотря на катастрофическое положение с демографией. Из всех заметных изменений – смена министра благосостояния...

Сейчас Министерство благосостояния вновь предлагает изменения: удвоить размер родительского пособия на одного ребенка до 50 евро в месяц, увеличить пособия семьям с двумя и более детьми, помощь государства в период ухода за ребенком после его рождения.

Новый министр Рейнис УЗУЛНИЕКС сообщил, что речь идет об увеличении пособия по уходу за ребенком со 171 евро до 420. И эта мера потребует около 70 млн. евро. Увеличение государственного семейного пособия – 50 млн. евро. На финансирование внесемейного ухода необходимо 12 млн. евро в год.

В свою очередь премьер-министр Эвика СИЛИНЯ признала, что 150 млн. евро на детей у государства нет, но доступно «несколько десятков» миллионов...

В январе этого года в Латвии зарегистрирован 881 новорожденный – на 16,1% (или 169 детей) меньше, чем в аналогичный период 2024-го.

Четвертый месяц подряд в Латвии число зарегистрированных новорожденных остается ниже 1 тысячи, продолжая тенденцию к снижению. В октябре 2024 года было зарегистрировано 994 новорожденных, в ноябре – 940, в декабре – 921...

(!) Подробнее – на портале Государственного агентства социального страхования:

vsaa.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА