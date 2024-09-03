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Дискриминация и языковые проблемы: опрос показал, с чем столкнулись украинские беженцы в Латвии (1)

Редакция PRESS 3 сентября, 2024 17:14

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Украинские беженцы в Латвии сталкиваются с отсутствием поддержки для своих детей, языковыми проблемами и дискриминацией, говорится в исследовании Центра общественной политики "Providus" об украинцах и их потребностях в Латвии.

По данным "Providus, некоторые украинские граждане пользуются своим правом на получение поддержки и услуг от государства и самоуправлений. Однако неполнота данных не позволяет сделать вывод о том, охвачен ли весь круг лиц, нуждающихся в поддержке и услугах.

Также не хватает данных для полной оценки адекватности предоставляемой поддержки. Однако результаты опроса и ответы фокус-групп свидетельствуют о том, что поддержка не всегда является достаточной или адресной, особенно для уязвимых групп.

В исследовании сделан вывод, что во многих областях другие люди в Латвии сталкиваются с теми же трудностями. В частности, это касается недоступности системы здравоохранения, недостаточной социальной поддержки уязвимых групп или меньших возможностей найти работу при проживании вдали от Риги или в небольших городах.

Однако существует ряд проблем, характерных только для украинцев.

Например, отмечается недостаточная поддержка детей в латвийской системе образования. Больше всего не хватает поддержки в изучении латышского языка, что, в свою очередь, мешает обучению и общению со сверстниками.

Высокие требования к знанию латышского языка в квалифицированных профессиях вынуждают украинцев занимать самые низкоквалифицированные рабочие места или даже заниматься нелегальной трудовой деятельностью, что в свою очередь существенно влияет на их доходы и уровень социального обеспечения.

Украинские беженцы также сталкиваются с трудностями при признании в нашей стране квалификаций, полученных за пределами Латвии.

Согласно исследованию, украинцы сталкиваются с негативным отношением и дискриминацией на рынке жилья, в сфере занятости, здравоохранения и в повседневной жизни, особенно со стороны русскоязычных жителей Латвии.

Также украинцы отмечают недостаток знаний и информации на украинском или русском языке о том, как решать вопросы, связанные с услугами государственных органов и самоуправлений.

Кроме того, существует неопределенность и неуверенность в своем статусе в Латвии, то есть украинцы не знают, как долго они смогут оставаться в Латвии.

Всего в ходе исследования было опрошено 457 человек.

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