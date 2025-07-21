В начале 2000-х рынок частных объявлений в Латвии выглядел совершенно иначе. Тогда, чтобы разместить или просмотреть объявление, нужно было купить специальную газету - десятки страниц мелкого текста с номером телефона. Однако с быстрым распространением интернета всё изменилось. ss.com (первоначально - ss.lv) предложил альтернативу: разместить или найти объявление можно было всего за несколько кликов.

За последние 25 лет портал стал синонимом частных объявлений в Латвии и превратился в одну из самых прибыльных интернет-платформ страны. Согласно отчёту компании, в 2024 году её оборот достиг 12,45 млн евро, из которых 8,97 млн евро - чистая прибыль.

Это означает, что с каждого заработанного евро компания оставляет себе 72 цента. Рентабельность в 72% - показатель, которого не достигают даже многие высокотехнологичные отрасли.

"Как предприниматель, я могу только завидовать и восхищаться. Это отличный, крепкий и постоянно растущий бизнес в Латвии, который работает локально и годами приносит своим владельцам стабильную прибыль", - считает IT-предприниматель Сергей Снегирев.

Не секрет, что основным источником дохода портала является плата за размещение объявлений. По словам Снегирева, наибольший доход приносят лишь несколько разделов, остальные же служат для привлечения и удержания аудитории, одновременно затрудняя развитие конкурентов.

Интересно, что стоимость объявления в зависимости от раздела может быть разной. Например, объявление о продаже спортивного автомобиля с тюнингом стоит 5,32 евро, а обычного седана - всего 2,25 евро.

В свою очередь, раздел для людей с ограниченными возможностями, который портал спорно назвал "Транспорт для инвалидов", до сих пор бесплатный, скорее всего, по социальным соображениям.

Похожая логика применима и к разделу недвижимости: объявление о сдаче квартиры в Болдерае стоит 2,85 евро, а в Старой Риге - уже 4,30 евро.

(Tvnet.lv)