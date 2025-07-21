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«Динозавр», зарабатывающий миллионы: как работает ss.com? (1)

© LETA 21 июля, 2025 14:13

Бизнес 1 комментариев

Продать машину, снять квартиру или отдать старый диван - многие в Латвии для всего этого по-прежнему используют сайт ss.com (ранее ss.lv). За 25 лет он стал главной площадкой объявлений страны, где можно найти всё. Как именно зарабатывает эта платформа, кто стоит за этим бизнесом, сколько получают сотрудники и почему до сих пор никто не может составить ей конкуренцию?

В начале 2000-х рынок частных объявлений в Латвии выглядел совершенно иначе. Тогда, чтобы разместить или просмотреть объявление, нужно было купить специальную газету - десятки страниц мелкого текста с номером телефона. Однако с быстрым распространением интернета всё изменилось. ss.com (первоначально - ss.lv) предложил альтернативу: разместить или найти объявление можно было всего за несколько кликов.

За последние 25 лет портал стал синонимом частных объявлений в Латвии и превратился в одну из самых прибыльных интернет-платформ страны. Согласно отчёту компании, в 2024 году её оборот достиг 12,45 млн евро, из которых 8,97 млн евро - чистая прибыль.

Это означает, что с каждого заработанного евро компания оставляет себе 72 цента. Рентабельность в 72% - показатель, которого не достигают даже многие высокотехнологичные отрасли.

"Как предприниматель, я могу только завидовать и восхищаться. Это отличный, крепкий и постоянно растущий бизнес в Латвии, который работает локально и годами приносит своим владельцам стабильную прибыль", - считает IT-предприниматель Сергей Снегирев.

Не секрет, что основным источником дохода портала является плата за размещение объявлений. По словам Снегирева, наибольший доход приносят лишь несколько разделов, остальные же служат для привлечения и удержания аудитории, одновременно затрудняя развитие конкурентов.

Интересно, что стоимость объявления в зависимости от раздела может быть разной. Например, объявление о продаже спортивного автомобиля с тюнингом стоит 5,32 евро, а обычного седана - всего 2,25 евро.

В свою очередь, раздел для людей с ограниченными возможностями, который портал спорно назвал "Транспорт для инвалидов", до сих пор бесплатный, скорее всего, по социальным соображениям.

Похожая логика применима и к разделу недвижимости: объявление о сдаче квартиры в Болдерае стоит 2,85 евро, а в Старой Риге - уже 4,30 евро.

(Tvnet.lv)

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