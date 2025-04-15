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Дезинформация Кремля перед 9 мая: «Латвия объявила войну памяти павших» (3)

© Lsm.lv 15 апреля, 2025 20:03

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Около недели назад Служба внешней разведки РФ выступила с громким заявлением: «Латвия объявила войну павшим героям». В коммюнике спецслужбы утверждается, будто Латвия начала разрабатывать планы по массовому уничтожению мемориалов советским солдатам, подводя под эти планы фиктивные юридические схемы, чтобы придать демонтажу памятных мест видимость законности. По версии РФ, Латвия тем самым пытается омрачить 80-ю годовщину Победы (которую во многих постсоветских странах до сих пор отмечают 9 мая, а не 8-го), сообщает  LSM+ со ссылкой на Латвийское радио.

Согласно утверждениям Службы внешней разведки РФ, власти Латвии задумали проведение фиктивных археологических исследований, которые должны «во что бы то ни стало опровергнуть» существование массовых захоронений бойцов под мемориалами. Затем якобы будут составлены фиктивные протоколы, что останков советских солдат не обнаружено. «Начать планируется с расположенных в Риге православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ». Таким образом, утверждает российская спецслужба, будет найдено правовое основание для ликвидации памятных мест.

На Торнякалнском кладбище — могилы примерно 3000 советских солдат. Чтобы выяснить, планируются ли на самом деле какие-либо раскопки там, Латвийское радио обратилось к представителю Управления кладбищ Нелде Гаваре, в чьем ведении — и это кладбище.

Гаваре заявила, что такие действия следует согласовывать с Рижским управлением кладбищ, и в его распоряжении нет информации о каких бы то ни было подобных замыслах или планах.  
К тому же на территории кладбища расположена также православная церковь — Храм Нерукотворного образа Спаса. С его руководством у Управления кладбищ налажено хорошее сотрудничество, и от него тоже до сих пор не доводилось слышать ни о каких опасениях или известиях о подозрительных действиях.

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Гаваре также поделилась наблюдением, что после демонтажа памятника советским солдатам в Парке Победы заметно выросло число посетителей торнякалнского кладбища, которые посещают могилы советских солдат именно 9 мая. Это захоронение — ближайшее к месту, где располагался тот мемориал.

Можно предположить, что выбор кремлевских служб недаром пал именно на это конкретное захоронение, однако их заявления не имеют под собой никаких доказательств.  

Представитель Управления кладбищ Нелде Гаваре допускает возможность, что найдутся желающие сколотить на распространии этой недостоверной информации политический капитал: «Это дезинформация, и я допускаю — хотя бы для того, чтобы на муниципальных выборах голоса русских расшевелить, так что такое тоже возможно».

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